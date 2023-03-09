Китай хоче "заморозити" війну назавжди, а Путін – перезарядитися і знову напасти, – політолог

Китайський сценарій – це "замороження" війни назавжди. В ньому ніби зазначається звернення до Росії, що "більше не підіймайте цю війну, погодьтеся на поразку й те, що ми вибʼємо, – прийміть".

Про це в ефірі 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він зазначив, що Путін на це не погоджується. Російський диктатор хоче піти, перезарядитися, вичекати 3 – 5 років й знову піти атакувати. Проте цього не хоче Китай.

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Політолог акцентував, що навіть між цими партнерами немає згоди. Путін не розповідає про всі свої амбіції та плани Сі Цзіньпіню, а скоріше бреше, обманює та маніпулює. Китай частково це розуміє й те ж має "план Б":

Політична ліквідація Путіна.

Окупація або частини територій або повний васалітет Росії, яка стане в них кишеньковою державою. Вони зможуть маніпулювати, як, наприклад, Північною Кореєю.

Дивіться повне відео з Миколою Давидюком на ютубі 24 каналу:

На думку Давидюка, не просто так ця дружба почалася – Путін вже дав перше передоплату. Дуже легко це простежити по документах, які є в китайському уряді. У них є спеціальна комісія на зразок нашого Інституту національної памʼяті – там порушили питання, що 8 російських міст треба перейменувати й повернути назад до старих китайських назв.

Такі міста, як Хабаровськ, Владивосток й дуже багато інших, які знайомі росіянам, як російські міста, 150 років назад були окуповані Росією. Їм будуть знову повернені старі китайські назви. Це означає те, що Китай уже почав процес реінтеграції старих територій. Це сталося 2 тижні тому,

– повідомив політолог.

"Це і є відповідь на плату вступу Китаю. Це ще не вступ у війну – це маніпуляція у війні. Але навіть це все є платою й Китай почне ці території реінтегрувати. Повірте, якщо Китай змінив назви, значить ця частина буде забрана 100%", – підсумував Микола Давидюк.

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