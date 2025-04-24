Китай переймає український досвід ведення війни: авіаексперт пояснив можливості Пекіна
- Китай активно працює над посиленням своїх військових можливостей, переймаючи досвід з війни в Україні.
- Китайці мають доступ до аналізу бойових дій в Україні, що допомагає їм вивчати тактику застосування зброї та розвивати військові технології, які здатні впливати на глобальну політику.
Китай зараз активно працює над посиленням своїх військових спроможностей. Відомо, що влада Пекіну намагається переймати досвід ведення війни на території України.
Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що Китай – це наступна проблема, яка може сколихнути весь світ. Там зараз активно тренуються використовувати будь-які види дронів. Мовиться як про розвідувальні, так і про ударні.
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"Китай, мабуть, єдина країна у світі, яка активно використовує і копіює наші (українські – 24 Канал) технології для того, щоб підготувати власних військових", – сказав він.
Китай слідкує за введенням війни в Україні
Анатолій Храпчинський зауважив, що одна справа мати якісні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та сучасну техніку, а інша – вміло використовувати всі ці види озброєння.
Китайці мають прямий доступ до аналізу лінії бойового зіткнення (на території України – 24 Канал), що допомагає їм отримувати тактику застосування будь-якого озброєння. Це є проблемою,
– підкреслив він.
Влада Пекіну має багато економічних та технологічних інструментів, які можуть суттєво вплинути на глобальну політику у світі. Ці ризики треба оцінювати всім країнам, зокрема Європі та Сполученим Штатам Америки.
Важливо! Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що Китай взяв курс на ведення війни через знищення цивільної та інформаційної інфраструктури. Це закріплено в новій воєнній доктрині Сі Цзіньпіна. На підтвердження цієї стратегії Китай презентував пристрій, здатний різати підводні кабелі на глибині до 4 тисяч метрів, через які проходить основна частина світових даних.
Крім того, деякі китайські розробки в галузі авіації набагато досконаліші, наприклад, від російських чи європейських.
Я думаю, що найближчим часом ми побачимо конкурентне рішення літаків п'ятого покоління і майбутнього шостого. Варто зауважити, що у Європі досі немає літака п'ятого покоління, як і немає власних систем протиракетного захисту. ЄС використовує американську авіацію,
– зауважив авіаексперт.
Китай зараз активно технологічно розвивається і має можливість отримувати досвід, спостерігаючи за російсько-українською війною, куди також залучені КНДР та Іран. Пекін підтримує нормальні відносини з цими країнами, тому звідти також може брати певні технологічні рішення.