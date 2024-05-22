Лондон заявив, що Китай працює над тим, щоб надати летальну зброю Росії

У Великій Британії вважають, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії. Мовиться про зброю, яку Кремль буде використовувати у війні проти України.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що летальна вже або є, або буде надходити. Грант Шеппс пояснив, звідки в нього така інформація.

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Що відомо про летальну зброю від Китаю Росії

Журналісти написали, що на конференції у Лондоні міністр заявив, що американська та британська оборонна розвідка має докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну". Він також додав, що переконаний – це важлива подія. Міністр не навів докази своїх слів.

Ми маємо бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни (Росії з Україною – 24 Канал) Китай хотів представити себе як країна, яка має пом'якшувальний вплив на президента Росії Владіміра Путіна,

– заявив політик.

До речі, раніше видання PAMedia писало, що міністр на конференції з безпеки казав: "Американська та британська розвідка оприлюднять відомості про те, що з Китаю в Росію, а далі в Україну, надходить летальна допомога".

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