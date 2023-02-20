Китай може надати Росії летальну зброю: як відреагував Володимир Зеленський
Джерело:Corriere della Sera
Нещодавно у США висловили побоювання, що Пекін може надати Росії летальну зброю. Володимир Зеленський вже відреагував на цю інформацію.
Глава держави в інтерв'ю італійському виданню наголосив, що звернувся до китайських лідерів прямо і публічно з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні.
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Ризик Третьої світової війни
Я сподіваюся, що Пекін збереже прагматичне ставлення, інакше ми ризикуємо Третьою світовою війною, думаю, вони це добре усвідомлюють,
– підкреслив Зеленський.
Також він зазначив, що з початку 1990-х років до Будапештського меморандуму та всіх домовленостей, досягнутих з того часу, Китай завжди дотримувався своїх зобов'язань.
Володимир Зеленський сподівається, що міжнародна спільнота об'єднається, аби підтримати мирний план із 10 пунктів, де США, Китай і великі держави розглядають гарантії захисту світової безпеки.
Я не думаю, що далі можна залишатися нейтральним, треба вибирати. Мій план — глобальний мир,
– наголосив президент.
Верховний Головнокомандувач зазначив, що відносини України з Китаєм завжди були чудовими. Зокрема, за його словами, у нас міцні економічні відносини упродовж багатьох років, і в інтересах усіх, щоб вони не змінювалися.
"Глобальне завдання полягає в тому, щоб запобігти будь-якому ризику ядерного конфлікту", – зазначив президент. Також він додав, що наразі Україна не бачить надходження китайської зброї до Росії.
До теми Китай перетне "червону лінію", якщо надасть Росії летальну зброю, – постпред США в ООН
Китай може надати Росії летальну зброю: що відомо
- Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-агресорці.
- За словами Блінкена, наразі Пекін серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув. Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю.
- До речі, у NBC також повідомляли про можливу допомогу окупантам від Китаю. Зокрема, країна може надати загарбникам форму або навіть бронежилети.
- Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, якщо Китай передасть Росії летальну зброю, то це буде перетин "червоної лінії".