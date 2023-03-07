У Росії є три сходинки майбутнього: вона не омине залежності від Китаю

Китай хоче зробити з Росії щось подібне до великої Північної Кореї, де саме від нього буде залежати режим і диктатура. Це одна з ключових його стратегій зараз.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив дипломат, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він наголосив, що у Владіміра Путіна більше не залишилося маневрів і важелів впливу.

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Як Китай бачить Росію

За словами Павла Клімкіна, у Путіна був шанс впливу на Європу через поставку енергоносіїв і він працював. Утім, зараз все скасовано. Очільник Кремля залишився без варіантів політичного маневру в сенсі енергетичної безпеки.

"Нафта йде в Китай. Газ йде в Китай. Товарообіг досяг майже 200 мільярдів доларів. Для Китаю це майже нічого, а для Росії – шалена цифра", – відзначив дипломат.

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Демографічна ситуація в Росії теж зіграє на руку Китаю, сказав Клімкін. За його прогнозами на майбутні 20 років населення країни-агресорки зменшиться на 16 мільйонів.

"За різними прогнозами населення зменшиться на 12 – 20 мільйонів. Давайте вважати, що істина десь посередині і це 16 мільйонів. Але це означає – країна, яка там десь 20-а у світі, не може тягнути свою економіку, у якої крім ядерної зброї нічого немає", – пояснив ексміністр.

Які є варіанти у Росії

Павло Клімкін назвав три аспекти подальшого розвитку ситуації, яка не омине залежності від Китаю.

"Спочатку варіант такої великої Північної Кореї, потім потрапляння в залежність від Китаю, а потім або перезавантаження, або дезінтеграція. І це, я думаю, єдиний шанс на сьогодні російських кланів, російських еліт якось побудувати новий зв’язок із Заходом", – сказав спікер.

Але зробити це буде не так просто, через ті злочини, які відбуваються зараз в Україні і відповідальність за них, уточнив Павло Клімкін. У свою чергу Путін спробує пограти в безуспішну гру.

Проіснувати 2 роки Росії без змін теж не вдасться. Тому Путін буде намагатися використовувати Китай. Але китайці не дурні, вони це розуміють і врешті-решт Путіна "розведуть",

– припустив ексміністр.

Майбутнє Росії – минуле

Хоч у Росії є спільні проєкти з Китаєм: з постачання газу, нафти, розробка родовищ – те, що потрібно Китаю, країна-агресорка все ж відкотиться на 10 – 15 років назад. Павло Клімкін навів приклад сьогоднішніх справ на ринках Росії, які перетворилися на "великий китайський базар": там не можна купити європейську чи американську автівку – скрізь китайські.

"Це означає, як у середньовічні роки – ресурси потоком йтимуть до Китаю, а різний треш буде йти назад до Росії. Це вплине не тільки на якість життя, якщо можна взагалі сьогодні говорити в Росії про якість життя, це вплине на технологічний рівень", – припустив Клімкін.

І навіть наявність ядерної зброї та ядерних технологій нічого не змінить, а зробить Росію більш схожою з північно-корейським режимом, резюмував ексміністр закордонних справ.

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