Удар по самолюбству Китаю: що відбувається між Пекіном і Вашингтоном

Китай запровадив санкції проти трьох американських компаній зі сфери оборони й промисловості. Ймовірно, це відповідь на схвалення Держдепом США продажу зброї Тайваню, а також на санкції, які перед тим наклав Вашингтоном проти низки китайських компаній.

Політолог Максим Джигун розповів 24 Каналу, що відповідь Пекіну не забарилася й вона симетрична до тієї, що застосували Сполучені Штати. Однак у випадку Китаю це більше іміджевий крок.

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Китай і США "обмінялися" санкціями

Після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Китай, він виступив із заявою про результати перемовин. На телебаченні політик відверто сказав, що Китай передає Росії зброю та що саме робитимуть Сполучені Штати проти китайських компаній для того, аби обмежити їхній вплив на російсько-українську війну.

Це дуже серйозний, болючий удар по самолюбству, по статусності, по культурній величі Китаю, на який мала бути відповідь. Вона була не такою швидкою, але абсолютно симетричною. Китай не придумав нічого іншого, як також ввести санкції,

– зауважив політолог.

Однак це більше іміджевий крок, спроба продемонструвати, що Сполучені Штати певною мірою залежать від Китаю, їхньої торговельної співпраці. Проте економічні розрахунки стверджують, що Китай залежний від США значно сильніше ніж вони від нього. Тому залишається питанням, чи матимуть такі демонстративні речі практичний вияв.

Будь-які санкції Сполучених Штатів дуже боляче б'ють по китайській економіці, адже країна і без того перебуває у серйозній рецесії, має дуже низькі темпи економічного зростання. Сі Цзіньпін розраховував на інший темп розвитку, але не зміг його досягти,

– зауважив Максим Джигун.

Тому зараз він може гарно "продати" своє рішення про санкції внутрішньому споживачеві, продемонструвати друзям з авторитарного кола, але насправді це не матиме критичного впливу, який зараз завдають санкції Сполучених Штатів проти Китаю і проти Росії. Адже країна-агресорка постачає багато речей, які потрібні Пекіну для продовження конфронтації із Заходом.

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