У чому Сі солідарний з Росією: Огризко сказав, яку гру веде Китай

Натепер Сі Цзіньпін перебуває у доволі спокійній та вигідній ситуації. Китай один з трьох економічних полюсів, туди ще входять Європа та США. Це ті гравці, які можуть між собою говорити на рівних. Тому Пекін зацікавлений, аби усе залишалося, як є.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в етері 24 Каналу пояснив, якщо брати політичний аспект, китайська тоталітарна система має велику спорідненість з Росією. Сі прагне її збільшувати для додаткового тиску на ЄС та Сполучені Штати, щоб не програвати в економічних питаннях. Саме через таку користь Китай не хоче рвати відносини із Заходом.

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У чому Сі солідарний з Росією

За словами колишнього міністра закордонних справ, водночас Сі Цзіньпін робитиме усе, аби Росія не програла у війні з Україною. Уже зараз сформувалася "вісь зла" – Пекін, Пхеньян та Тегеран, тому Китаю вигідно скорочувати фронт. Це додатковий економічний фактор у можливих війнах з Європою та Америкою.

Саме через це Сі Цзіньпін під час свого турне заїхав не лише до Парижу, де поговорив з президентом Еммануелем Макроном та керівництвом Євросоюзу. Китайський лідер також відвідав Сербію та Угорщину. А все для того, аби розвалити ЄС з середини. У цьому питанні Сі солідарний з Кремлем, який уже десятки років намагається це зробити.

Те, що Росія вибудувала п'яту колону у вигляді Орбана у Європейському Союзі та НАТО, вже навіть школярі знають. Тут іде цікава, але доволі спокійна, довга гра. Китай намагатиметься почуватися десь у більш-менш збалансованій позиції та думати про свої інтереси,

– сказав Володимир Огризко.

Зустріч Путіна та Сі у Китаї