Китай не врятував навіть газову галузь Росії: що Сі міг сказати Путіну у Москві

Китай відкинув будівництво газогону "Сила Сибіру – 2". У такий спосіб Пекін фактично не став рятувати російський "Газпром" від можливого банкрутства та інших проблем.

Так, "Газпрому" немає куди дівати газ. Водночас Пекін навіть з величезними знижками, які пропонувала Москва, відмовився будувати газогін. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст та редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Пекін не допоміг Москві врятувати газову галузь

Олевський зауважив, що це найважливіший результат зустрічі очільника КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором Владіміром Путіним у Москві. Голова Кремля не зміг "сплавити" газ Китаю, щоб врятувати свою газову галузь від заморожування. Адже газ не можна не добувати, а можна лише повністю припинити це робити.

Отже, це може мати страшніші наслідки, аніж будь-які формальні заяви обох сторін.

Все що думає Китай про Росію як партнера було сформульовано у цьому рішенні не будувати газогін "Сила Сибіру – 2". Решта з галузі лірики,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Олевський про результати зустрічі Сі з Путіним: дивіться відео

Що Сі міг сказати Путіну

У день відльоту Сі Цзіньпіна з Москви росіяни здійснили черговий цинічний ракетний обстріл України. Окупанти влучили у житловий будинок в Запоріжжі. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі цивільні.

Водночас під час обстрілу загарбники не підіймали в небо носії ракет. Ймовірно, під час відльоту очільника Китаю Путін вирішив не демонструвати, що йому все одно на те, що сказав Сі Цзіньпін.

На думку Олевського, китайський лідер міг сказати Путіну зовсім не те, що останній очікував. А, наприклад, жорстко звинуватити російського диктатора в тому, що він зламав світову економіку і це матиме наслідки.

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Утім, точніше говорити про результати зустрічі Сі з Путіним можна буде після розмови голови КНР з президентом Володимиром Зеленським. Річ у тім, що Україна є більш відкритою державою, тому за результатами діалогу між українським та китайським лідерами можна буде робити певні висновки.

Що говорять експерти про результати зустрічі Сі з Путіним