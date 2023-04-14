Китай не буде надавати зброю ні Росії, ні Україні: що обіцяють натомість
Джерело:Associated Press
Нещодавно у ЗМІ повідомляли, що злиті "секретні документи" Пентагону свідчать про те, що Китай погодився надати Росії летальну зброю. У КНР вже взялися спростовувати цю інформацію.
Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що країна не буде продавати зброю жодній зі сторін російсько-української війни. Він сказав це у відповідь на занепокоєння Заходу.
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Яку роль гратиме Китай у цій війні
Нагадаємо, що Китай спершу заявляв про свій нейтралітет в конфлікті Росії та України. Водночас Сі Цзіньпін підтримував Росію політично, риторично та економічно під час того, як Захід впроваджував санкції на країну-агресорку.
Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції. Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил,
– сказав глава МЗС Китаю.
Крім того, Цинь Ган заявив, що Китай готовий допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.
Вагнерівці намагались купити зброю в Туреччини: що відомо
- Нагадаємо, що 7 квітня у мережу злили цілу серію секретних документів Пентагону. У них детально описують секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю. На думку аналітиків, через витік було отримано понад 100 документів.
- Серед даних була також інформація про те, що на початку лютого бойовики з ПВК "Вагнера" намагались обговорити постачання обладнання з Туреччини для потреб Вагнера в Малі та Україні.
- Водночас невідомо, чи знали про це в турецькому уряді. Крім того, поки незрозуміло, чи ці переговори справді були результативними.
- Наразі лідери Туреччини досі не прокоментували ці заяви. Однак, якщо це правдиві факти, то, ймовірно, можна ставити під сумнів членство Туреччини в НАТО. Адже поки Захід бореться разом з Україною проти спільного ворога, Туреччина досі намагається заблокувати приєднання Швеції до Альянсу.