Китай використовує Росію: дії Кремля починають суперечити інтересам Пекіна

Офіційний Пекін зацікавлений у припиненні російсько-української війни. Він готовий активно долучатися до мирного врегулювання конфлікту, який починає завдавати шкоди китайській економіці.

Про це 24 Каналу сказав політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Китай діє у такому випадку виключно у своїх інтересах, і головний інтерес країни – національна економіка.

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"З одного боку КНР дорожить відносинами з путінською Росією, хоча б тому, що це для них – нескінченне джерело дешевої сировини. Але затяжна війна може сильно вдарити по економіці Китаю, тому Пекін активно долучається до мирних ініціатив", – наголосив політолог.

Нічого особистого, лише бізнес

Допоки світова економіка здорова – у Китаю є ринки збуту і він може нарощувати експорт до країн ЄС. До прикладу, протягом останніх двох років цей показник зріс удвічі. Щойно світова економіка "захворіє", – а це може статися через війну Росії та України, – можливості збуту китайських товарів різко скоротяться, і це позначиться на китайській економіці.

"Тому Китай хоче завершення війни і досить очевидно у публічному просторі закликає Росію зробити крок назад. Тобто не просто зупинитись, а відійти назад, піти на поступки, щоб завершити війну", – зазначив Ігор Ейдман.

Путін йде наперекір інтересам Китаю

Втім, попри заклики китайських партнерів, Владімір Путін продовжує впевнено рухатись, як йому здається, вперед.

"Речник Кремля Дмітрій Пєсков, зокрема, нещодавно підтвердив, що доки вони не захоплять ті чотири українські області, які вони анексували – війна не закінчиться. Таким чином Путін йде наперекір інтересам Пекіна", – мовив політичний експерт.

Він прогнозує, що відносини Китаю та Росії погіршуватимуться, зокрема керівництво КНР щодалі активніше намагатиметься врегулювати цей конфлікт і вимагатиме від російського диктатора піти на тактичні поступки.

Китайський фактор у російсько-українській війні