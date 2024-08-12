Китай висловив підтримку Ірану: як можуть розгортатися події на Близькому Сході

Китай ніколи прямо не схвалював російську агресію в Україні, втім щодо Ірану в нього інша позиція. Країна підтримала їх у ситуації з Ізраїлем, а заява пролунала на тлі підготовки Тегерану до широкомасштабної атаки.

Цілком ймовірно, що удар у відповідь по Ізраїлю все-таки буде. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що навряд чи він призведе до серйозних наслідків.

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Якою буде роль Китаю

Не варто переоцінювати масштаби атаки з боку Ірану. Адже у квітні 2024 року країна масовано обстріляла Ізраїль, але фактично жодна повітряна ціль не долетіла. Так побудована система їхнього захисту.

Але, думаю, Іран все-таки щось зробить. Їм потрібен результат, картинка, тому, можливо, це буде удар по військовій базі, аеродрому, або кораблю, щоб показати, що за Ганію помстилися,

– розповів політолог.

Він додав, що Китай може надати дозвіл на обмежений удар по Ізраїлю, але не більше. Адже йому не вигідна повномасштабна війна на Близькому Сході. Тоді доведеться безпосередньо брати участь у конфлікті.

До того ж і сам Іран не виглядає готовим до війни, адже розуміє, яким складним буде протистояння з ядерною державою, якою є Ізраїль. Тож у ситуації чимало нюансів, які слід враховувати.

Нагадаємо, що стосунки між Іраном та Ізраїлем загострилися 31 липня 2024 року після вбивства у Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Іран обіцяв відповісти та повідомив про підготовку до удару.