Одна країна може змусити Росію зупинити війну: що для цього потрібно

США та ЄС можуть надіслати Україні ще більше озброєння, але це не допоможе змусити Росію зупинити війну. Адже їй допомагає серйозний союзник – Китай.

Саме тому спершу тиск потрібно здійснити на нього. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Пекін не буде жертвувати собою заради Кремля.

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Що потрібно, щоб зупинити Росію?

Видання The Hill повідомило, що Китаю потрібна нескінченна виснажлива війна, водночас йому не вигідна ні поразка, ні перемога Росії. Генерал армії зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Китаю потрібно награвати суперечності, адже це дає кілька результатів.

По-перше, це послаблює Захід. По-друге, китайці отримують дешеві енергоресурси, корисні копалини Росії та диктують їй умови. По-третє, Пекін постачає свої технології до країни-агресорки, наприклад, безпілотники.

"Тобто Китай буде підтримувати Росію, протистояти Заходу і робити це все дуже довго, але, не порушуючи баланс в якийсь з боків", – сказав він.

Водночас Маломуж наголосив, що тут є важлива деталь – Китай технологічно, фінансово і торгово залежить від західних країн та фірм. Тобто США та ЄС можуть сформувати вторинні санкції проти Китаю і він буде змушений або купувати продукцію за шалені кошти, або мати її в обмеженому доступі з Росії, або тиснути на Кремль щодо припинення війни.

Це (санкції – 24 Канал) будуть дуже невигідними для Китаю економічно, енергетично та політично, адже Росія ще й грає у ядерну війну. Треба ставити аргумент – підтримка Росії може порушити баланс глобальної безпеки і знищити всіх. Крім санкції, Захід повинен підтримувати Україну зброєю. Тоді Китай зорієнтується, що треба виходити на мирний процес і бути його ініціатором. Пекін не пожертвує Україною, бо тоді жертвою буде його економіка,

– наголосив генерал армії.

До речі, політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький припустив, що санкції США проти Пекіну зможуть загнати Володимира Путіна у глухий кут. Тоді Китай не зможе постійно допомагати Росії, адже йому потрібне озброєння у випадку можливої війни з Тайванем.