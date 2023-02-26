Невже готується до розпаду Росії: Китай націлився на Сибір та Далекий Схід – Asian Times

У Китаї оприлюднили нову карту світу. На ній території країни, які колись окупувала Російська імперія, знову отримали колишні китайські назви.

Прикметно, що цього ж місяця, в перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило заяву з 12 пунктів, в якій закликало обидві сторони припинити вогонь і розпочати діалог для вирішення конфлікту політичним шляхом.

Документ не виходить за межі узагальненої тези про те, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути захищені відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН. Проте в ньому таки не міститься чіткої відповіді на питання, чи повинна Москва вивести свої війська з Донбасу вже зараз.

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Китай зробив заяву щодо своїх колись втрачених територій

Міністерство природних ресурсів Китаю 14 лютого опублікувало нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв 8 міст і територій, окупованих Російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століть. Отож, згідно з новою директивою Пекіна:

Владивосток знову називається Хайшенвай, що означає "Морська огіркова бухта",

острів Сахалін – Куєдао,

хребет Становий знову отримав китайську назву "Зовнішній хребет Сін'ань".

Оглядач У Ханцзун 20 лютого заявив, що в рамках нерівноправних договорів з кінця 19-го сторіччя китайський народ втратив на користь Російської імперії та Радянського Союзу 1,7 мільйона квадратних кілометрів території, зокрема:

ті території, що зараз називаються російським Далекосхідним регіоном,

Монголію,

деякі райони сучасного Киргизстану і Казахстану.

За словами У, повторне використання китайських назв міст Далекого Сходу нагадує китайському народу про його бажання повернути втрачені території.

Російський уряд поки не прокоментував це питання. Однак спірно, чи може Москва скаржитися на це, оскільки Пекін, повернувшись до використання старих китайських назв восьми міст, не змінив назв англійською.

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Як Китай втратив території

Уряд Цін втратив великі території на Півночі країни через вторгнення росіян. Нерчинський договір, підписаний у 1689 році після низки конфліктів, визначив китайсько-російський кордон як Становий хребет і річку Аргунь, підтвердивши суверенітет Цінського Китаю над регіоном, відомим зараз як Зовнішня Маньчжурія.

Проте після поразки в Опіумних війнах, Цінський Китай був змушений підписати низку договорів, які віддавали території та порти різним західним державам, а також Росії та Японії. Ці документи отримали загальну назву "Нерівноправні договори".

Починаючи з Айгунського договору 1858 року і Пекінського договору 1860 року, китайсько-російський кордон був змінений на користь Росії вздовж річок Амур і Уссурі. В результаті Китай втратив:

регіон, відомий зараз як Зовнішня Маньчжурія, що має площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів,

доступ до Японського моря.

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