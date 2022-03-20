Китай на правильній стороні історії щодо війни в Україні, – глава МЗС

У китайському Міністерстві закордонних справ переконують, що країна вибрала правильну сторону щодо війни в Україні. Такою є відповідь на нещодавній закид Джо Байдена у сторону Китаю.

Міністр закордонних справ Ван Ї підкреслив, що Китай завжди виступав за мир, а також був проти війни. Тож не складно зрозуміти, на чию сторону він став.

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Китай ніколи не прийме жодного зовнішнього тиску або примусу та виступає проти будь-яких необґрунтованих звинувачень або підозр у свою сторону,

– наголосив Ван Ї.

Таким чином він прокоментував закид президента США Джо Байдена у бік Китаю. Мовляв, той попередив Сі Цзіньпіня про наслідки, якщо Пекін надасть матеріальну підтримку російського вторгнення в Україну. Сі у телефонній розмові зазначив, що війну потрібно припинити, але не назвав Росію винною у ній.

Ван Ї сказав, що найважливішим посланням Сі було те, що Китай завжди підтримував мир у всьому світі.

Ми завжди виступали за підтримку миру та протидію війні. Позиція Китаю об'єктивна та справедлива та відповідає побажанням більшості країн,

– наголосив він.

Також міністр додав, що час покаже, що претензії Китаю на правильній стороні.

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