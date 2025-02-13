Китай запропонував організувати саміт Трампа і Путіна без Зеленського, – WSJ

Китай висунув пропозицію провести саміт між президентом Росії Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти припиненню війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. У матеріалі журналісти посилаються на слова посадовців у Пекіні та Вашингтоні, які ознайомлені із цим питанням.

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Китай намагається зіграти роль миротворця

За словами співрозмовників видання, китайські чиновники останніми тижнями через посередників висунули пропозицію команді Трампа провести саміт між двома лідерами та "сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я".

Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв'язків між Пекіном і Москвою.

Як розповіли посадовці, пропозиція Китаю передбачає проведення американсько-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського.

Перспектива США вести переговори про майбутнє України та європейської безпеки з Росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучити Україну до будь-яких переговорів для вирішення її майбутнього,

– йдеться в матеріалі.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все одно відкинув її.

Зовсім не життєздатна,

– лаконічно відповів представник Білого дому.

Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що не знав про це, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання".

Водночас, як зауважили ознайомлені співрозмовники, китайський лідер Сі Цзіньпін "не хоче, щоб будь-яка допомога у припиненні війни ставила під загрозу тісні відносини Китаю з Росією".