Армія Китаю показала фото із військових навчань біля Тайваню та закриває повітряний простір

У Китаї продовжують брязкати зброєю у відповідь на візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Військові навчання армія КНР почала у 6 округах навпроти острова. Також Пекін закрив повітряний простір поблизу Тайваню.

Після погроз Тайваню "колапсом та великою катастрофою", Китай приступив до масштабних військових навчань. Вони перекриють на міжнародні маршрути, що проходять через острів.

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Через навчання у регіоні скоригували графік польотів

ЗМІ пишуть, що через такі кроки китайців внесуть зміни у графіках сполучення з островом. Так лише 4 серпня аеропорт Таоюань планує скасувати до 40 рейсів на приліт і на виліт.

Міжнародні авіакомпанії отримали попередження від Пекіна

Міжнародні компанії отримали попередження від Пекіна щодо уникнення польотів над зоною проведення військових навчань. Потенційно небезпечними оголосили одразу 6 регіонів. Польоти будуть обмежені з 12:00 4 серпня до 12:00 7 серпня.

Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines вже оголосила про зміну кількох рейсів.

Пілотам авіакомпанії Cathay Pacific Airways Ltd. порадили мати запас пального на 30 хвилин для можливої зміни маршруту на Тайвані.

Korean Air планує перенаправити частину своїх послуг до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю.

ANA Holdings Inc. отримала повідомлення та змінює маршрути польотів на Тайвань.

Тайвань веде перемовини з Філіппінами та Японією про зміну маршрутів сполучення. Також тайванська влада попросила кораблі уникати зони проведення навчань.

Перші фото з військових навчань Китаю / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Коротко про реакцію Китаю на візит Ненсі Пелосі на Тайвань:

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня відвідала Тайвань та зустрілась з президенткою.

В Китаї назвали це "грою з вогнем" і пообіцяли масштабні наслідки.

Так Пекін вже обмежив торгівлю з Тайванем, мовиться про сотню продуктів.

Тим часом Вашингтон запевнив, що не визнає незалежність Тайваню та не хоче провокувати конфлікт з Китаєм.

Дивіться у відео – про протистояння Китаю та США: