Чи постачає Китай військову допомогу Росії для війни проти України: що кажуть у Білому домі
14 листопада 2023, 17:29Читать новость на русском
США зробили нову заяву щодо військової допомоги Китаю для Росії. У Білому домі заявили, чи Китай може постачати зброю Росії у війні проти України.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у понеділок, 13 листопада, пише 24 Канал.
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Наша остання оцінка полягає в тому, що Китай не поставив Росії зброю в рамках війни проти України,
— заявив Салліван.
Також він зазначив, що цю оцінку зробили на основі даних декілька днів тому(у першій половині листопада), додавши, що цю інформацію ще перевірять пізніше.
Можливе постачання зброї Росії з боку Китаю: в чому загроза для України та світу
- Американська розвідка ще у квітні 2023 року повідомила про те, що Китай схвалив надання Росії летальної зброї. Між країнами була підписана угода 23 лютого цього року.
- Політолог Тарас Загородній заявляв, що момент отримання Росією китайської зброї, стане одразу відчутним для української сторони. Таким чином, рівень ймовірності початку світової війни збільшується. Проте, не варто відхиляти думку про те, що все ж Китай розпочав співпрацю із Росією.
- На думку політолога, Китай, звісно, хотів би, щоб Росія перемоглаУкраїну, оскільки це відкрило б йому шлях до окупації Тайваню. Втім, невідомо, чи зважиться китайська влада на такий ризик зараз.
- Позиція Китаю з цього питання полягає у тому, що Пекін не постачатиме Росії летальної зброї. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь звинуватив НАТО у брехні й наголосив, що саме Альянс і США є найбільшими постачальниками зброї.