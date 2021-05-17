Бомба уповільненої дії: чим небезпечна для Китаю демографічна криза

В Китаї народилося лише 12 млн дітей – найменше з 1961 року. Це нові докази, що країну чекає демографічна криза, яка може порушити плани та амбіції Компартії. І це сталося тоді, коли КНР почала оговтуватись від кризи, спричиненої коронавірусом.

Населення Китаю

Населення Китаю зростає дуже повільно наразі, показав перепис населення у 2020 році. Цифри – найменші за останні калька десятиліть. Народжень стає менше, робоча сила старіє. Ці фактори, своєю чергою, презентують перед Компартією один з найбільших соціоекономічних викликів. Населення Китаю зараз складає 1,41 млрд людей, пише NYT.

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Занадто повільно За 10 років зросло на 72 млн. Це може здатися великою цифрою, але у відсотковому відношенні вона – найменша з часів першого перепису у 1953 році. Населення зросло на 0,53% з 2010 по 2020 роки, тоді як з 2000 по 2010 показник був 0,57%.

Демографічна криза може підірвати економічне зростання країни, яке розпочалося після перемоги над COVID-19. Пекін довго покладався на амбіційну та чисельну робочу силу для своїх заводів та досягнення мети – побудови світової суперсили та індустріального гіганта.

Китайське населення зростає мінімальними темпами / Фото BFocus

Втім зараз все якраз навпаки – популяція під загрозою зменшення, а це загрожує успішній динаміці. Люди віком 65 і старше становлять цілих 13,5%, згідно з новим переписом. 11 років тому було лише 8,9%.

І в цьому, КНР схожа на інші розвинені країни світу, на тих же США. Слід, однак, зауважити, що домогосподарства Китаю живуть на значно менші гроші ніж в Америці та в інших частинах світу. Китай старішає перш ніж зміг стати заможним.

Старіння – базова національна умова для часів, що нас очікують,

– впевнено сказав на пресконференції Нін Джичже, голова Національного Бюро Статистики Китаю.

Китайські проблеми викликані здебільшого внутрішньою політикою. Пекін впровадив програму однієї дитини в родині ще у 1980 році, щоб спинити зростання населення. Часто вона виконувалася драконівськими методами й могла завадити 400 млн народжень. А ще зменшила кількість жінок дітородного віку.

Менше народжень та шлюбів

Отже, дітей в Китаї народжується все менше і тренд на старішання, скоріш за все, продовжиться. Минулого року народилося лише 12 млн немовлят.

Це четвертий рік підряд, коли число новонароджених зменшується. Останній раз таке було у 1961, коли спровокована Компартією засуха забрала життя мільйонів людей. Тоді народилося 11,8 млн китайців.

Пекін знаходиться під серйозним тиском відразу кількома напрямкам: щодо зупинки програми "одна родина – одна дитина"; зміни економічної моделі, яка спиралася на гігантське населення та робочий клас; та покращення системи охорони здоров'я та пенсій.

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Дослідники вважають нинішню ситуацію "бомбою з часовим механізмом", ефект від вибуху якої ми побачимо через деякий час у майбутньому. Індія може вже скоро обійти Китай як найбільш густонаселена країна світу. Простого вирішення наразі немає, а тим часом коефіцієнт народжуваності в Китаї дуже низький – 1,3 при необхідному рівню у 2,1. Друга цифра називається "рівнем заміщення".

Коефіцієнт народжуваності Демографічний показник, який оцінює кількість дітей, народжених впродовж життя однієї жінки

Китайські жінки стають більш розвинутими та освіченими, тож затримують шлюби або беруть їх пізніше (їхня кількість падає з 2014 року). Рівень розлучень зростає з 2003 року. Багатьох міленіалів відлякують кошти, потрібні на утримання дитини.

Тому що дітей народжується все менше / Графік MDPI

Міграція для КНР не є варіантом, щоб виправити демографію. Буває й так, що в Китаї жінки не хочуть своїх дітей узагалі. І суспільна думка щодо цього змінюється. Зменшення кількості дітей частково спричинена пандемією. Але не тільки, причина також у покращенні рівня життя та зміні соціальних установок.

"Це проблема для всього розвиненого світу, але для нас вона дуже практична", – пояснив Нін Джичже. Зараз багато китайців воліють мати лише одну дитину і не більше, навіть після того, як ставлення до програми змінилося.

Самотність, гарна робота і репресії

Раніше, трудова сила КНР була предметом гордості, бо була згодна працювати за копійки заради розбудови та економічного зростання.

Але сьогодні витрати на працівників зростають, частково через брак робітників. Це призводить до смішних випадків: власники фабрик в Гуанчжоу на півдні Китаю шикуються просто на вулиці, рекламуючи працю саме у них.

Дехто пішов ще далі – замість людей найняв на роботу роботів. Через старіння населення, тиск на лікарні, які щойно пережили жахи COVID-19, теж буде зростати. Через постійну роботу, багато китайських чоловіків – самотні. Це спричинило ринок торгівлі нареченими.

А ще Китай почав різко старішати / Фото News.CN

Врешті-решт, такі тенденції "обмежать багато амбіційних починань Китаю", – сказав NYT Ван Фенг, експерт-демограф з Каліфорнійського університету. Ситуація може підштовхнути політиків і надалі послаблювати обмеження. З 2016 можна мати двох дітей без штрафу, а подекуди навіть і трьох.

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Найближче майбутнє: Китай та старе населення

Але є регіон, де це все не діє: Сіньцзян. Там жінок-мусульманок – в рамках репресій проти меншості уйгурів – насильно стерилізують та змушують зменшувати число народжених дітей.

У найближчому майбутньому, Китаю буде потрібно підтримувати економічне зростання і залишатись конкурентоздатним на глобальному ринку. І все це зі старіючим населенням.

Через це економіка КНР "може не випередити американську і не стати першою у світі, – роздумує Джуліан Еванс-Прітчард, старший економіст по Китаю у дослідницькій фірмі Capital Economics. – І ключем до цього стануть демографічні відмінності".

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Інвестиції в охорону здоров'я та соцпослуги з боку уряду мізерні, тому населення набагато швидше дорослішає, аніж інші країни світу. Тепер головне завдання на майбутнє таке: зрозуміти, як допомогти молоді підтримувати пенсіонерів, ряди яких зростають. Діти та підлітки до 14 років складають лише 18% населення.

Пенсійна проблема Пенсійний вік в КНР один з найнижчих у світі – 60 для чоловіків та 50 для більшості жінок. Як варіант, уряд розглядає його підвищення. Це дозволить знизити напругу на недофінансовану систему. Головний пенсійний фонд країни, який поповнюється з податків людей, які працюють, може залишитися без коштів до 2036 року. Якщо політика докорінно не зміниться, звісно що, каже партійне дослідження.

Втім, люди, що працюють довше створюють свої проблеми і опозиція до такого кроку повсюдна. Багато молодих дорослих вважають, що це ускладнить їм пошук роботи, бо пріоритет завжди у молодших людей. Родини з дітьми переживають, що не зможуть "передати" їх своїм батькам, оскільки ті не зможуть піти на відпочинок.