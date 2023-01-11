Китай віддаляється від Росії: що розриває "дружбу" Цзіньпіна і Путіна

Китай, Пакістан та Індія – азійські країни, які активно долучаються до світових інтеграційних процесів. Це свідчить про те, що серед них є певне розчарування політикою Владіміра Путіна та усвідомлення того, що він не залишиться при владі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, наразі Китай налагоджує співпрацю з Австралією щодо постачання вугілля.

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Ще одним доказом того, що Китай шукає альтернативні джерела постачання енергоносіїв став візит Сі Цзіньпіна до Саудівської Аравії, під час якого країни домовилися розвивати взаємовідносини у сфері постачання нафти.

Власна економіка – головна проблема

"Для Китаю проблемою № 1 залишається врегулювання власних економічних інтересів. Бо проблем в економіці у них вистачає", – пояснив Клочок.

За словами політичного експерта, санкційна політика проти Росії також торкається Китаю, оскільки будь-яка дія, направлена на допомогу окупантам, отримає фідбек у західних партнерів та навіть країн ШОС, куди входить сама країна-агресорка.

Тому для Китаю зараз дуже важливо зберегти свою економічну потужність, бо будь-які невдачі на економічному фронті тягнутимуть соціальні наслідки,

– запевнив політичний експерт.

Клочок вважає, що не дивлячись на потужність економіки Китаю, можливість забезпечення достатнім соціальним рівнем всіх громадян – це виклик для влади країни.

"Наразі є розуміння того, що співпраця з Росією, яка вигідна Китаю, матиме наслідки у вигляді послаблення економічних зв’язків з іншими країнами світу, ЄС та й США. Тому Китай навряд чи наважиться на повномасштабну співпрацю з Росією", – зауважив політичний експерт.

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Китай знав про війну

Видання Financial Times опублікувало статтю, в якій кілька джерел з КНР повідомили, що Росія не попереджала Китай щодо початку повномасштабної війни в Україні. Валерій Клочок має сумніви з цього приводу.

Політичний експерт нагадав, що минулої зими Путін відвідав Китай під час зимової олімпіади в Пекіні. Під час цього візиту між двома країнами було підписано декларації про нерозповсюдження НАТО та про розширення економічної співпраці між Росією та Китаєм, яка не має обмежень і заборонених зон.

Тобто, Сі Цзіньпін будував плани щодо співпраці з Путіним. І якщо хтось буде стверджувати, що він не знав про війну – це повна дурня. Звісно він знав, але розраховував на успіх Путіна. Наразі він не може це публічно визнати,

– впевнений Клочок.

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", між КНР та Росією будуть певні кроки у відносинах. Китай купуватиме газ і нафту в певних обсягах, але вони не будуть визначальними для Росії.

Росії нічим затикати діри в бюджеті

За інформацією Клочка, міністерство фінансів Росії відзвітувало про дефіцит бюджету у 2022 році на рівні 50 мільярдів доларів. Це означає, що Росія витрачає більше грошей, ніж може собі дозволити.

Компенсувати ці дірки в бюджеті можна лише шляхом постачання сировини – добрив, нафти, газу і т.д. Хто є в Росії ринком збуту? Той самий Китай,

– пояснив політичний експерт.

На думку експерта, показова зустріч Сі Цзіньпіна з Джо Байденом напередодні саміту Великої двадцятки може свідчити про те, що Китай орієнтуватиметься на західні країни та нарощуватиме постачання скрапленого газу з США. Принаймні, в короткому періоді часу, поки не закінчиться війна.

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