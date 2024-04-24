Уперше за 2 роки: чому Китай почав різко відвертатися від Росії

Уперше з кінця 2022 року Китай скоротив прямі постачання машин, механізмів та електричного обладнання до Росії. Загалом експорт китайських товарів до країни-агресорки знизився на 14,2% порівняно з минулим роком.

Мовиться про найважливіший для Росії вид експорту, оскільки промислове обладнання на Заході Москва більше купувати не може. Чому Пекін почав відвертатися від Кремля, розповів в етері 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Чому Китай кинув Росію

Політтехнолог зазначив, що США – головний за обсягом торговий партнер Китаю. Там усе пов'язано, зокрема глобальна економіка. Попри таку співпрацю, американські політики називають Пекін прямою загрозою. Нині найсприятливіший час, аби ввести санкції проти китайців, які допомагають Москві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вказав на непряму провину Китаю у розпалюванні війни Росії проти України.

У мирні дні впровадити обмеження складніше, адже потрібні підстави для цього. Проте зараз у цивілізованого світу не виникатиме питань, чому вводяться санкції проти китайської фінансової системи або промисловості. Тому цей час потрібно використати для жорсткого "закручування гайок".

Для мене загадка: чому, називаючи Китай загрозою, навіть ворогом, США не використовують наявний інструмент. Але будемо частіше чути про те, що Пекін перестає працювати з деякими російськими фінансовими структурами, обслуговувати громадян, опрацьовувати запити на покупку електроніки,

– припустив Тизенгаузен.

Тому скорочення частки Росії у китайському експорті можна пов'язати із погрозами з боку Вашингтону. У грудні 2023 року США оголосили про можливість запровадження вторинних санкцій проти банків та фінансових організацій, які сприяють угодам із закупівлі обладнання для військово-промислових цілей. Якби обмеження впровадили в перший рік війни, Росія не змогла б настільки швидко відновлювати економіку.

Співпраця Росії та Китаю: які є загрози