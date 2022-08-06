Китай розпочинає ще одні масштабні військові навчання зі стрільбами в Жовтому морі
6 серпня 2022 , 12:11Читать новость на русском
Джерело:China News
Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань, Китай розпочав навколо нього військові навчання. Адже цей візит країна жорстко засудила.
Тепер же Китай заявив, що розпочинає нові військові навчання. Вони відбудуться у Жовтому морі.
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Що відомо про маневри
Китай проводитиме навчання з бойовою стрільбою в південних водах Жовтого моря.
Вони мають відбутися з 6 по 15 серпня. Війська Китаї будуть тренуватися з 8:00 до 18:00 кожного дня.
Адміністрація морської безпеки Ляньюньгана повідомила, що в'їзд буде заборонено.
Поведінка Китаю після візиту Пелосі
- У США оприлюднили дані, що Китай продовжує збільшувати обсяги свого ядерного озброєння. Протягом найближчих років Пекін хоче наростити кількість боєголовок, яка буде більшою за теперішню в кілька разів.
- Під час навчань довкола Тайваню КНР запустила 11 балістичних ракет у води поблизу острова. Ракети випустили у води поблизу північного, південного та східного узбережжя Тайваню. Міністерство закордонних справ Тайваню заявляло, що ці дії Китаю загрожували національній безпеці острова та спричинили напруженість у регіоні.
- Також тепер Китай призупинив діалог зі США скоротив співпрацю в кількох сферах. Тож зараз ситуація стає дещо напруженою. Це сталось саме через візит Ненсі Пелосі на острів Тайвань.
Дізнайтесь більше про політ Пелосі на острів: дивіться відео