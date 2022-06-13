Китай стверджує, що не допомагав Росії зброєю у війні проти України

У Китаї заявили, що не допомагали Росії під час війни в Україні. Водночас там повторюють прокремлівську тезу, що в ескалації буцімто винні США, а не країна-агресорка.

Про це заявив китайський міністр оборони Вей Фенхе. Він 12 червня відвідав щорічну конференцію з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

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Китай заявляє, що не надавав Росії зброю

Фенхе, відповідаючи на запитання журналіста про дедалі тісніші стосунки Росії та Китаю, заявив, що КНР ніколи не надавала зброю країні-агресорці у її війні проти України.

Дозвольте пояснити щодо українського питання – Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки,

– зазначив китайський міністр оборони.

У лютому після спільної заяви про встановлення "безлімітних" стратегічних відносин між Москвою та Пекіном, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну, Китай потрапив під пильний контроль щодо його можливої ​​підтримки країни-агресорки. Водночас Фенхе описав китайсько-російські відносини як партнерство, а не союз.

"Він не націлений на будь-яку третю країну", – додав міністр.

Однак, за його словами, відносини та співпраця Китаю з Росією продовжуватимуть зростати. Також Фенхе традиційно поширює прокремлівську тезу про те, що у війні буцімто винні США. Адже Сполучені Штати продовжують постачати зброю для ЗСУ, тож спротив українців не вщухає. Проте про вину Росії він не говорить.

"Хто насправді хоче цієї війни? Хто найбільше втрачає, а хто виграє? Хто сприяє миру, а хто підливає масла у вогонь? Я думаю, що ми всі знаємо відповіді на ці питання", – підсумував міністр оборони Китаю.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні: коротко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Китай дотримується нейтралітету. Країна вичікує, тож поки не стає ні на бік України, ні на бік Росії.

Однак експерт Артур Харитонов вважає, що Китай – на боці Росії. Він всіляко підтримує країну-агресорку, але показує нейтралітет, бо боїться санкцій Заходу. За словами Харитонова, КНР допомагає їй настільки, наскільки це можливо робити непомітно.

Також після того, як Євросоюз запровадив ембарго на російську нафту, найбільшим її покупцем стане Азія, зокрема Китай.

Водночас КНР заборонила російським компаніям, які мають у своєму парку літаки Boeing та Airbus, літати на них у китайському повітряному просторі.

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