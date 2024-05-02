Китай відчув свою силу: як Пекін захоплює позиції Росії у світі

З початку повномасштабної війни Росія почала здавати власні позиції та вплив у світі. Цим досить плідно користується Китай.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що останнім часом Китай перебуває в найкращій для себе геополітичній позиції. І це попри те, що в них упродовж останніх років стався спад економічного зростання.

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Росія поступово випадає з міжнародної політики. Це грає на руку Китаю.

Через війну та санкції Росію виводять з міжнародної політики. Китай відчув свою силу та займає її місце. Економічне протистояння між США та Китаєм було давно. А на рівні політичному було протистояння між Китаєм та Росією. Зараз Росія поступово переходить у васальну залежність від Китаю. А Пекін займає ті позиції в міжнародних інституціях, які були в Росії,

– сказав Несвітайлов.

Паралельно це дозволяє відвернути увагу світу від тих речей, які коїть Китай. Йдеться про окупацію Південнокитайського моря та підготовку до окупації Тайваню. Також Пекін вийшов на партнерство з Іраном, щоб розхитати ситуацію на Близькому Сході. Йде співпраця з Пакистаном, адже Індія є конкурентом Китаю в регіоні.

Це все впливає на США. Упродовж останнього року, а особливо в останні пів року, США сильно втратили свої позиції. Вони не встигали реагувати на всі ситуації. Не проявляли достатньої рішучості, яку від них очікують партнери та бояться опоненти. Зараз схоже на те, що Штати намагаються мінімізувати репутаційну шкоду, яку завдали, зокрема, і Дональд Трамп та його амбіції. Але вони не можуть зараз прямо тиснути на Китай з позиції сили. Можу лише десь підтискати, погрожуючи санкціями,

– зауважив Несвітайлов.

США мають проблеми і з Європою

Як наголосив політолог, головною проблемою є те, що США втратили певну одностайність з Європою. А Китай дозволяє собі самостійно вести діалог з нею. До прикладу, вже відомо, що Сі Цзіньпін їде до Франції, Угорщини та Сербії наступного тижня.

Цікаво, що й тут Китай намагається перебрати до себе російських сателітів. Йдеться про Угорщину та Сербію. Також в китайських кредитах зараз обвішані балканські країни. Зокрема є проблеми в Чорногорії.

Китай зацікавлений в тому, щоб Європа та США дещо віддалилися. Думаю, вони будуть намагатися якісь економічні варіанти провертати, щоб мотивувати до подальшого віддалення. Ситуація підходить до того, коли для Європи Китай та США "важитимуть" ледь чи не однаково,

– підкреслив політолог.

При цьому не варто забувати, що таке Китай. Там порушують права людини. Вони тримають в цифровому "концтаборі" ледь чи не 50 мільйонів уйгурів. А в реальних таборах сидять тисячі мусульман за релігійною ознакою. Дуже лицемірно виглядає, що паралельно Іран спокійно собі співпрацює з Китаєм.

Взаємини Китаю та Заходу: коротко