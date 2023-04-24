Офіційний Китай відреагував на заяву свого представника про суверенітет України
Джерело:AFP
Після скандальних заяв посла КНР у Франції Лу Шає, який засумнівався в суверенітеті колишніх радянських республік, Китай заявив, що на офіційному рівні поважає їхню незалежність.
У цьому запевнила речниця МЗС Мао Нін в понеділок, 24 квітня. Схоже, що обурення світової спільноти щодо неоднозначних заяв посла Лу Шає, таки дало свій результат.
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Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу,
– заявила Мао Нін.
Речниця запевнила, що КНР "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".
"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – наголосила представниця китайського відомства.
Та додала, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію КНР щодо українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і відповідними країнами".
Китай видалив стенограму інтерв'ю посла
Крім того, посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шає, повну версію якого спочатку опублікувало китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat. На офіційному сайті дипвідомства його немає.
Скандальна заява китайського посла: головне
- Лу Шає сказав, що країни колишнього СРСР нібито "не мають чинного статусу в міжнародному праві", а позицію щодо окупованого Криму не зміг чітко окреслити, натомість зазначив, що це "залежить від того, як дивитися на питання", а півострів "спочатку був російським".
- Після цих заяв китайського посла лідери країн Балтії та Україна розкритикували представника Китаю та вимагали пояснень.
- Франція заявила про "повну солідарність" із суверенними країнами колишнього СРСР, а в Європарламенті закликали МЗС країни видворити китайського посла.