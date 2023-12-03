Буде балансувати, але є безумовні речі, – Зеленський окреслив роль Сі Цзіньпіна у війні
Китай спробує займати нейтральну позицію, однак є речі, щодо яких відповідь має бути однозначною. Є червоні лінії, які не можна переходити.
Про це Володимир Зеленський зазначив у інтерв'ю Associated Press, передає 24 Канал. Зрештою, всупереч історії чи економіки, лишиться лише політика.
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Китай обере сторону
Володимир Зеленський зазначив, що Україні безумовно важлива підтримка Китаю, однак Сі Цзіньпін спробує балансувати – через історичні чи економічні чинники. Однак врешті-решт лишається лише політика. Шлях є або справедливим або таким, що поза законом.
Є безумовні речі, які лідери повинні підтримувати – без виключень для людини чи держави. Це стосується питань ядерної безпеки, територіальної цілісності, суверенітету держави, справедливості, викликів з депортації дітей, харчової безпеки.
Вони розуміють, що є речі, які є червоними лініями, які не можна переходити,
– зазначив Зеленський.
Президент держави наголосив, розглядаючи питання з цього боку він би хотів, щоб Китай підтримав формулу миру.
Позиція Китаю у війні
- Журналісти з посиланням на свої джерела стверджують, що російські та китайські бізнесмени таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що з'єднує Росію з Кримом. Одна з найбільших будівельних компаній Піднебесної вже заявила про свою готовність взяти участь.
- При цьому офіційно Китай не висловлює підтримку Росії – Сі Цзіньпін навіть не з'явився на саміті G20, де виступав Владімір Путін. Китай не зацікавлений в посиленні Росії. Також цілком можливо, що США та Китай досягли певних домовленостей щодо країни-терористки.
- Довгоочікувана особиста зустріч президента США Джо Байдена та керівника КНР Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско відбулася 15 листопада. Опісля Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом США, що є безумовно поганим сигналом для Росії.