Буде балансувати, але є безумовні речі, – Зеленський окреслив роль Сі Цзіньпіна у війні

Китай спробує займати нейтральну позицію, однак є речі, щодо яких відповідь має бути однозначною. Є червоні лінії, які не можна переходити.

Про це Володимир Зеленський зазначив у інтерв'ю Associated Press, передає 24 Канал. Зрештою, всупереч історії чи економіки, лишиться лише політика.

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Китай обере сторону

Володимир Зеленський зазначив, що Україні безумовно важлива підтримка Китаю, однак Сі Цзіньпін спробує балансувати – через історичні чи економічні чинники. Однак врешті-решт лишається лише політика. Шлях є або справедливим або таким, що поза законом.

Є безумовні речі, які лідери повинні підтримувати – без виключень для людини чи держави. Це стосується питань ядерної безпеки, територіальної цілісності, суверенітету держави, справедливості, викликів з депортації дітей, харчової безпеки.

Вони розуміють, що є речі, які є червоними лініями, які не можна переходити,

– зазначив Зеленський.

Президент держави наголосив, розглядаючи питання з цього боку він би хотів, щоб Китай підтримав формулу миру.

Позиція Китаю у війні