Спецпредставник Китаю у справах Євразії відвідає Україну й Росію

12 травня 2023, 11:58
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Джерело:

Arabia News

Китай направить спеціального посланця до України, європейських країн та Росії. Посол виїде у понеділок 15 травня.

Пекін повідомив, що з 15 травня Китай направить спеціального посланця у різні країни світу, зокрема в Україну та Росію, щоб обговорити "політичне врегулювання" війни в Україні.

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У які країни Китай відправить представника свого уряду

Китай повідомив, що відправить представника свого уряду в різні країни для політичного врегулювання "української кризи" – так в країні називають війну Росії в Україні.

Посол Лі Хуей відвідає наступні країни:

  • Україну,
  • Польщу,
  • Францію,
  • Німеччину,
  • Росію.

З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи,
– заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь.

Нагадаємо, про те, що Китай направить в Україну свого представника, стало відомо 28 квітня 2023 року після розмови Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем.

Що відомо про розмову Зеленського та Сі

  • 28 квітня 2023 року Володимир Зеленський провів тривалу розмову з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Це була їхня перша розмова від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що діалог ініціювала саме українська сторона.
  • Президент України сказав, що ця розмова була важливою й стосувалася безпеки. Зокрема ядерної. Також сторони розмовляли про принципи ООН. 
  • Володимир Зеленський додав, що для України дуже важливо залучити в українську формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Росію, щоб відновити мир та територіальну цілісність нашої країни.
Автор: Анастасія Кушпіт