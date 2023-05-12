Спецпредставник Китаю у справах Євразії відвідає Україну й Росію
Джерело:Arabia News
Китай направить спеціального посланця до України, європейських країн та Росії. Посол виїде у понеділок 15 травня.
Пекін повідомив, що з 15 травня Китай направить спеціального посланця у різні країни світу, зокрема в Україну та Росію, щоб обговорити "політичне врегулювання" війни в Україні.
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У які країни Китай відправить представника свого уряду
Китай повідомив, що відправить представника свого уряду в різні країни для політичного врегулювання "української кризи" – так в країні називають війну Росії в Україні.
Посол Лі Хуей відвідає наступні країни:
- Україну,
- Польщу,
- Францію,
- Німеччину,
- Росію.
З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи,
– заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь.
Нагадаємо, про те, що Китай направить в Україну свого представника, стало відомо 28 квітня 2023 року після розмови Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем.
Що відомо про розмову Зеленського та Сі
- 28 квітня 2023 року Володимир Зеленський провів тривалу розмову з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Це була їхня перша розмова від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що діалог ініціювала саме українська сторона.
- Президент України сказав, що ця розмова була важливою й стосувалася безпеки. Зокрема ядерної. Також сторони розмовляли про принципи ООН.
- Володимир Зеленський додав, що для України дуже важливо залучити в українську формулу миру якомога більше країн світу, які б могли потім тиснути на Росію, щоб відновити мир та територіальну цілісність нашої країни.