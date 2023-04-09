Путін підштовхує Сі Цзіньпіна: чи введуть США війська на Тайвань у випадку нападу Китаю

США у випадку агресії Китаю проти Тайваню розглядають можливість відправлення військ на острів. Також Вашингтон прискорить постачання озброєння та навчання військових Тайваню.

Під час активної фази війни Росії проти України, з'ясувалось, наскільки важливий для США невеликий острів – Тайвань. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він зазначив, що Китай – це зараз єдине, що зближує демократів та республіканців у Сполучених Штатах.

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Китай є небезпечним

Президент США Джозеф Байден підтримує ідею, що американські політики повинні працювати разом. І всі вони зараз занепокоєні тим, яким є небезпечним Китай.

Після візиту Ненсі Пелосі у серпні минулого року до Тайваню, Китай став більш агресивно поводити себе щодо острова.

Тому зараз це питання стає дуже важливою проблемою, яка може вилитись у військовий конфлікт у будь-який момент,

– зауважив Рашкін.

Водночас Сі Цзіньпін заявив, що Китаю потрібно бути готовим захопити Тайвань у 2027 році.

"І вже зараз КНР має більше кораблів, ніж Сполучені Штати. Адже США тривали час ремонтують старі свої судна та будують нові. Проте у Китаю існує вікно можливостей, і тільки він може вирішити коли воно відкриється", – наголосив він.

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Дуже складний момент

Політичний діяч підкреслив, що США зараз дуже хотілось би уникнути військового конфлікту з Китаєм.

Ми дуже сильно зайняті Україною та Росією, і навіть "секретні документи" які з'являються, щоб відволікти США від цього, не змінять наше ставлення до цієї війни. Але, якщо це найгірше, що росіяни можуть вкинути проти Вашингтону, їхні зусилля марні,

– відзначив громадський діяч.

США не мають меті зробити з України другий Ірак чи В'єтнам. Україна має стати прикладом того, як можна швидко та ефективно виграти війну.

"Але якщо Китай зараз заявить про напад на Тайвань, вважаючи, що цивілізовані країни вже ні на що не здатні, це буде дуже складний момент. Напевно Владімір Путін підштовхує Сі Цзіньпіна до такого кроку і рекомендує йому напасти на острів якомога скоріше", – наголосив Юрій Рашкін.

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