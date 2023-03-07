"Криза" виходить з-під контролю, – Китай вимагає, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів

Китай закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів для врегулювання "конфлікту в Україні". Офіційний Пекін заявив, що війна в Україні нібито управляється "невидимою рукою".

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган. За його словами, "криза" в Україні "виходить з-під контролю".

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Пекін попередив про ескалацію

Українська криза підійшла до критичного моменту. Або припиняються бойові дії та відновлюється мир, і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше олії, і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю,

– сказав китайський дипломат.

Також очільник МЗС Китаю заявив, що війна в Україні нібито управляється "невидимою рукою", яка сприяє затягуванню та ескалації "конфлікту".

"Невидима рука" використовує українську кризу для досягнення певних геополітичних цілей", – сказав Цинь. Він сказав, що санкції та тиск на Росію нібито "не вирішать проблему".

"Конфлікт, санкції та тиск не вирішать проблему... Процес мирних переговорів повинен початися якомога швидше, і слід поважати законні інтереси безпеки всіх сторін", – заявив китайський дипломат.

Китай запевняє, що не постачає зброю Росії

Крім того, Цинь заявив, що Пекін не надавав зброї жодній зі сторін конфлікту в Україні, незважаючи на гучні попередження з боку офіційних осіб США про невизначені "наслідки" для Китаю, якщо він надішле летальну допомогу Росії.

"Китай не є стороною кризи і не надавав зброї жодній зі сторін конфлікту. Тож на якій підставі йдеться про звинувачення, санкції і погрози на адресу Китаю? Це абсолютно неприйнятно", – резюмував Цинь.

Також у Міністерстві закордонних справ Китаю прирівняли можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні із продажем зброї США Тайваню.

Водночас Джон Кірбі, офіційний представник Ради національної безпеки США, заявив, що Китай може вжити ескалаційних дій, включаючи надання смертоносної військової допомоги Росії. Раніше Білий дім вже попереджав про можливі дії Пекіна.

За словами Кірбі, адміністрація Джо Байдена поки що не вірить, що Китай зупиниться на тому, що вже було зроблено.