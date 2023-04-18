Китай готовий співпрацювати з Росією і шукати спосіб врегулювання "кризи в Україні", – МЗС

У МЗС Китаю розповіли про політику Пекіна щодо відносин з Росією, а також війни в Україні. КНР готова співпрацювати з Росією.

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь сказав, що Китай розвиватиме взаємовигідне стратегічне партнерство з Росією і продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою для пошуку політичного врегулювання "кризи в Україні".

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Китай підтримує мирні переговори України і Росії

Стосовно китайсько-російських відносин речник зауважив, що Китай і Росія "віддані принципам відсутності альянсу, конфронтації та націлювання на будь-яку третю сторону і розвивають новий тип відносин між великими країнами на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці".

Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери,

– сказав Ван.

Щодо України він наголосив на "послідовній і чіткій позиції Китаю".

"Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні", – сказав представник МЗС Китаю.

Путін зустрівся з главою Міноборони Китаю

16 квітня міністр оборони Китаю Лі Шінфу зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним та його посіпакою Сергєєм Шойгу. Путін і Лі Шінфу говорили про співпрацю Росії та Китаю та її "важливість для світу".

Міністр оборони Китаю заявив, що співпраця Москви й Пекіна "розвивається дуже добре та робить внесок у забезпечення регіональної безпеки". Путін також не скупився на гучні слова про співпрацю з Китаєм.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі до Москви. Ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці.