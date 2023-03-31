У Китаї вже допускають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського
Джерело:Financial Times
Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітись чи поговорити телефоном. Таку можливість Пекін вже не виключає.
Китайські високопосадовці контактують зі своїми українськими колегами. Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цунь.
До речі Поки йому запропонувати нічого: чи може Сі відкладати розмову з Зеленським до контрнаступу
За словами Фу, є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру". Окремо він додав, що "не виключена можливість" потенційної розмови або зустрічі Сі Цзіньпіна та Зеленського.
Окрім цього, китайський чиновник заявив, що з боку ЄС буде помилкою "дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм".
Я не думаю, що це раціональний підхід – пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою,
– заявив Фу Цунь.
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися із Сі Цзіньпінем. Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин, тому, на думку Зеленського, ця зустріч може позитивно вплинути на світову безпеку.
- Зеленський заявив, що не спілкувався із главою КНР від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він зазначив, що лідера Китаю готові бачити в Україні.
- Пекін не давав конкретної інформації щодо можливої зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського.