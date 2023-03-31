У Китаї вже допускають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітись чи поговорити телефоном. Таку можливість Пекін вже не виключає.

Китайські високопосадовці контактують зі своїми українськими колегами. Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цунь.

До речі Поки йому запропонувати нічого: чи може Сі відкладати розмову з Зеленським до контрнаступу

За словами Фу, є "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру". Окремо він додав, що "не виключена можливість" потенційної розмови або зустрічі Сі Цзіньпіна та Зеленського.

Окрім цього, китайський чиновник заявив, що з боку ЄС буде помилкою "дозволити російсько-українській війні диктувати свої відносини з Китаєм".

Я не думаю, що це раціональний підхід – пов'язувати відносини з Китаєм виключно з українською кризою,

– заявив Фу Цунь.

Що цьому передувало