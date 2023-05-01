На хімзаводі у Китаї прогримів потужний вибух: є щонайменше 5 загиблих

1 травня на хімічному заводі в Китаї стався потужний вибух. Внаслідок цього є постраждалі та жертви.

Вибух стався на хімічному заводі Sinochem. Він спеціалізується на виробництві перекису водню, розташований у китайській провінції Шаньдун.

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Вибух на хімзаводі у Китаї

За даними місцевої влади, вибух стався вранці 1 травня на виробництві перекису водню у провінції Шаньдун. На місці аварії розпочалась сильна пожежа.

Влада повідомляє про п'ятьох загиблих і одного зниклого безвісти. Ще одна людина отримала поранення внаслідок вибуху.

Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. Наразі причини аварії встановлюються.

Пожежа у Китаї: дивіться відео

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