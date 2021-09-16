У Китаї стався потужний землетрус: є жертви

Китайську провінцію Сичуань у четвер, 16 вересня, сколихнув землетрус магнітудою 6. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 2 людей.

В епіцентрі негоди опинився повіт Лусянь міста Лучжоу. Поштовхи відчули близько 04:30.

Зауважте На Закарпатті трясло: сейсмологи зафіксували землетрус

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок землетрусу постраждали 60 людей. Зокрема, 3 з них – у важкому стані.

Окрім того, лихо зруйнувало десятки будівель.

Сейсмологи повідомили, що гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Землетрус у Китаї: дивіться відео

Землетруси у світі: головне

Землетрус магнітудою 6,2 сколихнув префектуру Ібаракі у Японії. Поштовхи відчули навіть у столиці країни – місті Токіо. На щастя, загиблих чи постраждалих не було. Окрім того, не оголошували про загрозу цунамі.

У Тихому океані 18 серпня стався землетрус магнітудою 7,8. Епіцентр зафіксували поблизу тихоокеанської держави Вануату.

На Гаїті 14 серпня стався землетрус магнітудою 7,2. Жертвами лиха стали близько 2 тисяч людей. Окрім того, постраждали приблизно 10 тисяч місцевих жителів.