У Китаї стався потужний землетрус: є жертви
16 вересня 2021 , 10:10Читать новость на русском
Джерело:USA Today
Китайську провінцію Сичуань у четвер, 16 вересня, сколихнув землетрус магнітудою 6. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 2 людей.
В епіцентрі негоди опинився повіт Лусянь міста Лучжоу. Поштовхи відчули близько 04:30.
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За даними місцевих ЗМІ, внаслідок землетрусу постраждали 60 людей. Зокрема, 3 з них – у важкому стані.
Окрім того, лихо зруйнувало десятки будівель.
Сейсмологи повідомили, що гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Землетрус у Китаї: дивіться відеоЗауважте! Це другий землетрус, який стався у Китаї упродовж вересня. У префектурі Пішань Сіньцзян-Уйгурського автономного району місцеві жителі відчули поштовхи 4 вересня. Магнітуда становила 5,1.
Землетруси у світі: головне
- Землетрус магнітудою 6,2 сколихнув префектуру Ібаракі у Японії. Поштовхи відчули навіть у столиці країни – місті Токіо. На щастя, загиблих чи постраждалих не було. Окрім того, не оголошували про загрозу цунамі.
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