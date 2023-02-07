Прецедент кулі дуже серйозний, – військовий експерт сказав, що випробовував Китай у США

Сполучені Штати збили китайську розвідувальну кулю у своєму повітряному просторі. Цей прецедент є дуже серйозним.

Вашингтон чітко дав зрозуміти Пекіну, що такі інциденти не несуть жодної загрози для США. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Чому інцидент з кулею є дуже серйозним

Однак сам прецедент цієї кулі є дійсно серйозним,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, інцидентом з кулею Китай мав на меті "промацати" Сполучені Штати на спроможність військової відповіді. Так, КНР дозріла кидати виклик США у частині світової гегемонії.

Сьогодні від результатів війни Росії проти нашої держави залежатиме дуже багато у світі. Україна має обов'язково перемогти, оскільки навіть незрозумілий проміжний результат буде сигналом усьому тиранічному світу, що начебто "їм можна все".

Крім того, за словами військового експерта, питання Тайваню розв'язується військовим методом і жодних дипломатичних методів для китайців тут не існує.

Черник пояснив, чому інцидент з китайською кулею в США є серйозним: дивіться відео

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