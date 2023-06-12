Розуму не позичати: Кадиров вирішив похвалитися, але жорстко підставив Китай
Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров 6 червня опублікував у мережі відео з новою партією військової техніки. Українські й західні аналітики впізнали китайські бронеавтомобілі Tiger.
Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, навіть якщо це не було пряме постачання з Китаю, варто очікувати санкцій.
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"Тобто Кадиров просто підставив Китай, і тепер обов'язково будуть нові санкції проти китайських компаній", – сказав Тизенгаузен.
Кадиров жорстко підставив Китай: дивіться відеоЗверніть увагу! Бронемашина Tiger створена на базі вантажного автомобіля підвищеної прохідності, завдяки чому має високу мобільність за умов бездоріжжя. Машина гарантує захист від патронів 7,62 мм. Виконує широке коло завдань як машина швидкої допомоги, командного пункту, служби безпеки та правоохоронних органів.
Не все так просто
Збройний ринок доволі великий і складний, тому офіційний Китай може бути не причетний до постачання Tiger. Можливо, купівля відбулась через приватні компанії в приватних компаніях.
Однак залишається фактом, що китайські бронемашини виявились на озброєнні російської армії. Реакція України та світу не забариться.
Українсько-китайські відносини: останні новини
- Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України. Мовиться про політичне вирішення "кризи" та якнайшвидше відновлення переговорів між Україною та Росією.
- Водночас на цьогорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Китай відверто звинуватив Захід у розпалюванні нової холодної війни та нападі Росії на Україну.
- У відповідь міністр оборони Олексій Резніков, який на той час сидів біля китайського представника, стримано зазначив, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Однак уже сьогодні Київ готовий прийняти Пекін як посередника в мирній ініціативі щодо завершення війни, але за умови звільнення всіх окупованих територій.
- Як відомо, 16 – 17 травня китайський спецпредставник відвідав Київ з дипломатичним візитом. На брифінгу обговорили українську "формулу миру" та поінформували Лі Хуея про злочини, які Росія чинить на тимчасово окупованих територіях.