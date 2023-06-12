Розуму не позичати: Кадиров вирішив похвалитися, але жорстко підставив Китай

Ставленик Кремля в Чечні Рамзан Кадиров 6 червня опублікував у мережі відео з новою партією військової техніки. Українські й західні аналітики впізнали китайські бронеавтомобілі Tiger.

Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, навіть якщо це не було пряме постачання з Китаю, варто очікувати санкцій.

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"Тобто Кадиров просто підставив Китай, і тепер обов'язково будуть нові санкції проти китайських компаній", – сказав Тизенгаузен.

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Не все так просто

Бронемашина Tiger створена на базі вантажного автомобіля підвищеної прохідності, завдяки чому має високу мобільність за умов бездоріжжя. Машина гарантує захист від патронів 7,62 мм. Виконує широке коло завдань як машина швидкої допомоги, командного пункту, служби безпеки та правоохоронних органів.

Збройний ринок доволі великий і складний, тому офіційний Китай може бути не причетний до постачання Tiger. Можливо, купівля відбулась через приватні компанії в приватних компаніях.

Однак залишається фактом, що китайські бронемашини виявились на озброєнні російської армії. Реакція України та світу не забариться.

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