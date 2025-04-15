Просять не хайпувати: як у Пекіні реагують на пресконференцію з китайськими полоненими

Україна захопила в полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії. Вже минуло трохи часу, але Китай досі чітко не визначився зі своєю позицією.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов. За його словами, позиція КНР щодо полонених китайців є нечіткою та незрозумілою. Хоча вони переконують, що мають чітку позицію.

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Китай вичікує

Як наголосив Харитонов, в КНР закликали Україну не хайпувати на цій темі. Також там заявили, що реагуватимуть на все згідно з китайським законодавством. Вони досі вивчають ситуацію.

Думаю, що їхні потуги будуть спрямовані на те, аби зам'яти цей випадок. Там не коментують інформацію про понад 150 китайців в російських підрозділах. Хоча цифра явно більша. Вони зайняли таку позицію вичікування,

– сказав Харитонов.

Від того, що зараз говоритимуть китайські полонені, цілком реально залежатиме майбутнє їхніх сімей. Там діє колективна відповідальність. Компартія може зробити будь-що, якщо їм не сподобаються слова їхніх полонених громадян.

Якщо скажуть щось незручне для компартії, то карати будуть всіх. Там немає верховенства права. Це – тоталітарна, кривава держава, яка прямо залучену у війну Росії проти України та всебічно підтримує злочини росіян. Це поза тим глобальним безмежним переліком злочинних дій КНР проти власного населення. Життя людини в Китаї – найнижча цінність,

– наголосив Харитонов.

Нагадаємо, уряд Китаю заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні проти України. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь розповідає, що влада просила громадян КНР триматися якнайдалі від участі у будь-яких збройних конфліктах.