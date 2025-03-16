Заплатить ціну, яку виставить Китай: як він може використати санкційну політику проти Росії

Китай допомагає Росії обходити західні санкції і йому вигідно їх продовження. Пекін, імовірно, чекає певний момент, щоб здійснити свою головну мету щодо Москви.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи Тарас Жовтенко, зазначивши, що Китаю може простягнути руку допомогу Росії в критичний момент. Однак Кремлю доведеться заплатити за це дуже велику ціну.

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Китаю треба дочекатися

Жовтенко наголосив, що Китай усвідомлює, що Росія зараз перебуває в настільки залежному від нього становище, що він може скупити не тільки російські підприємства, а навіть цілі галузі.

Пекін має дочекатися, коли Москва буде в найслабшому положенні в тих конкретних галузях, які його цікавлять. Наприклад, щодо видобування нафти, газу і нафтопереробки,

– підкреслив він.

Всі російські НПЗ, які щоночі горять через українські дрони, працюють насамперед на західних технологіях. Росіяни визнають, що не мають доступу до них.

Росія не зможе придбати відповідне обладнання та комплектування ані в американських, ані європейських компаній. Але завдяки цьому відкриваються двері для Китаю, який може надати росіянам обладнання та технології, проте на певних умовах,

– пояснив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи.

Росіяни, на його думку, будуть змушені заплатити ту ціну, яку виставить їм Китай, і на умовах, які він пред'явить.

Китайці чудово розуміють, що зайшовши в правильний момент, вони можуть зловити росіян так, що в них не залишиться вибору. І це одна з причин, чому Китаю вигідно продовження санкційної ізоляції Росії. Він зможе зробити це в легальній площині, отримавши контроль над Росією щонайменше в економічному і фінансовому сенсі,

– сказав Жовтенко.

Надалі Пекін може з мінімальними втратами для себе проводити анексію Росії.

Зверніть увагу! Попри санкції, експорт нафти з Росії до Китаю знову почав зростати. Китайці активно купують російську нафту через зниження цін. Також трейдери знайшли способи доставляти вантажі обхідними шляхами.

Шукають способи обходити санкції

Також за три роки війни Китай і Росія напрацювали багато досвіду щодо обходу санкції. Проте найбільшою проблемою для них залишається здійснення платежів.

За останньою інформацією, росіяни пробують використовувати криптовалюти для розрахунків зі своїми партнерами,

– зазначив Тарас Жовтенко.

Він додав, що операції з криптовалютами не підпадають під дію санкцій, які були запроваджені проти Росії. Їх дуже важко контролювати міжнародним фінансовим інституціям.