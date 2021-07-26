Я прийду до влади, – Кива на кремлівському каналі "спрогнозував революцію" в Україні

Ілля Кива відомий скандалами та обурливими проросійськими заявами. Він вкотре спровокував обговорення після того, як істерично пообіцяв прийти до влади в Україні.

Таку заяву нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива зробив в ефірі російського "Першого каналу". Він сказав, що в Україні нібито відбудуться незабаром масові протести, а винні у всьому – США.

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Такі дивні звинувачення Киви прозвучали у кремлівській програмі "Час покаже" – там нардеп з'явився відеозв'язком.

Він вважає, що вже у вересні українці виходитимуть на протести. Однак з чого нардеп зробив такі висновки – невідомо.

Кива впевнений, що якнайшвидше він прийде до влади і "наведе порядок".

Я – опозиція. Я – той, хто прийде до влади вже завтра зі своєю партією,

– запевнив нардеп.

Істеричні крики Киви

Промову Киви можна точно назвати істерикою, адже нардеп часто зривався на крик та навіть дозволяв собі грубо спілкуватись з людьми. Однак Кива вкотре довів свою позицію. Він вважає, що Росія хоче Україні лише добра, а у всіх бідах винні США.

"Люди – жебраки, голодні, безробітні. Далі можливості жити в Україні немає – це об'єктивна реальність", – сказав Кива.

Варто зауважити, що у мережі активно обговорюють заяву Киви. Однак у більшості реакцій – висміювання.

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