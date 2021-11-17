Кива вилаявся і заявив, що у нього відібрали наукове звання: промовисте відео

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива грубо вилаявся у кулуарах Верховної Ради. Це може бути пов'язано із нібито позбавленням нардепу ступеня кандидата наук.

Те, що Киву позбавили наукового ступеня, підтвердив сам нардеп. За його словами, відповідне рішення ухвалила комісія при Міністерстві освіти України.

Важливо Киву позбавили права на нагородну зброю через "негідну поведінку"

Кива вже не кандидат наук

Член ОПЗЖ повідомив журналістам, що комісія постановила, що в його дисертації немає плагіату, але немає й новизни.

Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене,

– поскаржився Кива.

Він запевнив, що рішення Міносвіти про позбавлення наукового ступеня, а також рішення міністра внутрішніх справ щодо позбавлення нагородної зброї будуть оскаржені в суді.

Кива вилаявся у Раді Інцидент вдалося зафільмувати кореспонденту видання "Телеграф". На оприлюднених кадрах видно, як емоційний Кива швидко йшов коридорами Ради лаючись: "Тварі, б***ь". На питання, на кого він лається, Кива відповів лаконічно: На бл***в. А що, в нас бл***в мало? Кива вилаявся у стінах парламенту: дивіться відео (обережно, 18+) Що відомо про захист дисертації Киви Депутат від “Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради проголосували за присвоєння йому наукового ступеня.

Кандидатська дисертація нардепа Іллі Киви мала назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі ЄС і України)".

На захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. Так, першими пропустили журналістів медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та "Перший незалежний".

Окрім того, під час захисту дисертації Кива осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.

Наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, вже звільнили з роботи.

24 канал звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо заяви нардепа. Ми обов'язково доповнимо цей матеріал, коли отримаємо інформацію.