Кива назвав ймовірні версії загибелі Ірини Ноздровської

Поліція відкрила провадження про "умисне вбивство" юристки Ірини Ноздровської, яка була сестрою загиблої у резонансній ДТП на Київщині.

На Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло Ірини знайшли в річці, жінка була роздягненою.

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Як передає ТСН, голова профспілки МВС Ілля Кива заявив, що загибель правозахисниці Ірини Ноздровської, яку знайшли в одній із річок на Київщині, може бути пов'язана з такими версіями загибелі, як самогубство або вбивство, під час якого жінку скинули з моста.

Зокрема, вбиство може бути пов'язане з правозахисною професійною діяльністю Ноздровської.

Слідча група зараз працює, розшукуються речі і уточнюються нові версії щодо цієї події. Родичі були сповіщені щодо знайденого тіла. У неї залишилася неповнолітня дочка,

– зазначив Кива.

У відділі комунікації поліції в Київській області повідомили, що щодо загибелі 38-річної жительки села Демидів відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

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Тіло загиблої буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини та обставин смерті.