У багатьох областях повітряна тривога: дрони загрожують Києву, працює ППО

Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".
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02:30 У деяких регіонах оголосили про відбій тривоги. Проте в регіонах, які позначені червоним, загроза зберігається:
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"Шахеди" рухаються у західному напрямку / єМАПА
ЗМІ повідомили про вибухи в Ізмаїлі Одеської області.02:20
У Києві теж оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що Шахеди рухаються у напрямку столиці з південно-західного та північного напрямків02:01
Повітряну тривогу оголосили в Вінницькій та Житомирській областях.02:00
Моніторингові канали повідомили, що російські безпілотники рухаються по 2 напрямках: в бік Білої Церкви Київської області та міста Рені Одеської області.01:47
"Шахеди" на підльоті до Білої церкви, про це офіційно заявили в Повітряних силах. Паралельно ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Київській області – в регіоні працює ППО.01:44
Повітряні сили ЗСУ окремо оголосили про загрозу атаки ударних БпЛА у Чернігівській області.01:41
У Повітряних силах попередили, що "Шахеди" наближаються до гирла Дунаю. Людей закликали не нехтувати безпекою та прямувати в укриття. 01:28
Моніторингові канали повідомили, що в бік Одеської області летять 9 "Шахедів". У Київській області теж зберігається загроза атаки.
11:22 Станом на цю мить мапа повітряних тривог виглядає так:
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Росіяни атакували "Шахедами" з Півночі та Півдня / єМАПА
В областях працює ППО.01:11
У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області є загроза застосування балістики. 01:04
У Київській області повідомили про роботу ППО. 00:59
У Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.00:51
У Черкаській області теж оголосили про загрозу.00:30
Повітряну тривогу оголосили й у Київській області через загрозу атаки дронами.00:26
Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині та рухається на Захід.00:17
У Повітряних силах повідомили, що у Чернігівській області є загроза ударних БпЛА.
Яка ситуація в Чорному морі Згідно з даними моніторингових груп, станом на ніч 2 серпня в акваторії Чорного моря присутні два ракетоносії. Разом вони можуть нести до 12 крилатих ракет типу "Калібр".
Зазначимо, що днем раніше, 1 серпня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. Тричі загрозу оголошували через зліт ворожого МіГ-31К. У чому була причина останньої тривоги, яку оголошували ввечері, поки що невідомо.