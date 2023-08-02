У багатьох областях повітряна тривога: дрони загрожують Києву, працює ППО

Вночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" з кількох напрямків. В регіонах працює ППО.

Ніч 2 серпня видалась для українців неспокійною. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів".

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02:30 У деяких регіонах оголосили про відбій тривоги. Проте в регіонах, які позначені червоним, загроза зберігається:



"Шахеди" рухаються у західному напрямку / єМАПА

ЗМІ повідомили про вибухи в Ізмаїлі Одеської області.У Києві теж оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що Шахеди рухаються у напрямку столиці з південно-західного та північного напрямківПовітряну тривогу оголосили в Вінницькій та Житомирській областях.Моніторингові канали повідомили, що російські безпілотники рухаються по 2 напрямках: в бік Білої Церкви Київської області та міста Рені Одеської області."Шахеди" на підльоті до Білої церкви, про це офіційно заявили в Повітряних силах. Паралельно ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Київській області – в регіоні працює ППО.Повітряні сили ЗСУ окремо оголосили про загрозу атаки ударних БпЛА у Чернігівській області.У Повітряних силах попередили, що "Шахеди" наближаються до гирла Дунаю. Людей закликали не нехтувати безпекою та прямувати в укриття.Моніторингові канали повідомили, що в бік Одеської області летять 9 "Шахедів". У Київській області теж зберігається загроза атаки.

11:22 Станом на цю мить мапа повітряних тривог виглядає так:



Росіяни атакували "Шахедами" з Півночі та Півдня / єМАПА

Яка ситуація в Чорному морі Згідно з даними моніторингових груп, станом на ніч 2 серпня в акваторії Чорного моря присутні два ракетоносії. Разом вони можуть нести до 12 крилатих ракет типу "Калібр".

В областях працює ППО.У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області є загроза застосування балістики.У Київській області повідомили про роботу ППО.У Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.У Черкаській області теж оголосили про загрозу.Повітряну тривогу оголосили й у Київській області через загрозу атаки дронами.Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині та рухається на Захід.У Повітряних силах повідомили, що у Чернігівській області є загроза ударних БпЛА.

Зазначимо, що днем раніше, 1 серпня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. Тричі загрозу оголошували через зліт ворожого МіГ-31К. У чому була причина останньої тривоги, яку оголошували ввечері, поки що невідомо.