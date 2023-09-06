У Києві чути потужні вибухи: працює ППО
Зранку 6 вересня Росія запустила крилаті ракети на Україну. У Києві чути потужні вибухи.
Українців просять перебувати в укриттях. На столицю ще йдуть ракети, інформує 24 Канал.
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Вибухи у Києві
Як повідомив мер Віталій Кличко, у Києві працює ППО, тому необхідно бути в укриттях.
На столицю ще йдуть ракети,
– написав він.
За даними очевидців, пролунало близько 10 вибухів по всій області.
До речі, у КОВА також попереджали про ракетну небезпеку. Там заявляли, що сили ППО вже працюють.
"Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін", – наголосили у КОВА.
Станом на 6:10 у всіх областях, де оголошено повітряну тривогу, проводиться дорозвідка повітряного простору. Якщо нових цілей не виявлять – очікуємо на відбій.