У Києві горить склад на площі до 3 000 квадратів: багато поранених, люди під завалами

Російська армія 29 грудня масовано обстріляла Київ ракетами. Внаслідок атаки постраждало складське приміщення і було багато поранених.

Крім того, там наразі люди також перебувають під завалами. На місці вже працюють рятувальні служби.

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У Києві загорівся склад після російської атаки

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Зрештою стало відомо, що там під завалами перебувають люди.

Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали,

– написав він.

Кличко також зазначив, що пошуково-рятувальна операція там триває.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3 000 квадратних метрів. За його словами, там багато поранених, загальна кількість уточнюється.

Він також розповів, що наразі проводиться пошук потерпілих на місці влучання в українській столиці.

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