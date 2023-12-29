У Києві горить склад на площі до 3 000 квадратів: багато поранених, люди під завалами
Джерело:Віталій Кличко
Російська армія 29 грудня масовано обстріляла Київ ракетами. Внаслідок атаки постраждало складське приміщення і було багато поранених.
Крім того, там наразі люди також перебувають під завалами. На місці вже працюють рятувальні служби.
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У Києві загорівся склад після російської атаки
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Зрештою стало відомо, що там під завалами перебувають люди.
Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали,
– написав він.
Кличко також зазначив, що пошуково-рятувальна операція там триває.
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3 000 квадратних метрів. За його словами, там багато поранених, загальна кількість уточнюється.
Він також розповів, що наразі проводиться пошук потерпілих на місці влучання в українській столиці.
Ворог масовано обстріляв Київ
- Росіяни вранці 29 грудня запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Внаслідок цього повітряна тривога почалася по всій території України.
- Уже о 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко розповів, що працювала українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- Згодом стало відомо, що у кількох районах Києва спалахнули пожежі. У КМВА повідомляли про загоряння багатоповерхівки, а також про пожежу у складських приміщеннях.
- Крім того, далі стало відомо й поранених у Києві. Наразі відомо, що 7 людей ушпиталили до лікарні, однак кількість постраждалих може збільшитися, бо ще проводяться рятувальні роботи.