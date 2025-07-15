У Києві лунають вибухи: росіяни атакують столицю

Увечері 15 липня росіяни вкотре обстрілюють столицю України. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про обстріл Києва?

Віталій Кличко о 23:53 повідомив про роботу сил ППО на лівому та правому берегах столиці. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

Небезпеку підтвердили в Повітряних силах, заявивши про ворожий безпілотник напрямком на місто.

Київ – БпЛА в напрямку міста зі сходу,

– сказали захисники.

Водночас російські загарбники атакували низку українських міст, зокрема:

Харків. Окупанти вдарили понад 15 разів, більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста.

Кривий Ріг. Ворог атакував місто безпілотниками, в одному з районів міста спостерігали перебої зі світлом після вибуху. Також унаслідок удару спалахнула пожежа.

Дніпро. Місто також було під атакою БпЛА.

24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про вибухи в Україні та їхні наслідки.