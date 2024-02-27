Стріляли та кричали "Ахмат – сила": СБУ та поліція затримали у Києві "прихильників Кадирова"
Джерело:СБУ
У мережі з'явилося відео, на якому група молодиків під час святкування дня народження стріляла з пістолета та кричала кадирівське гасло. Їх вже знайшли представники поліції та СБУ.
Правоохоронці затримали молодика, який був автором антиукраїнського відео. Зазначається, що інцидент стався під час святкування дня народження одного з молодиків.
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Порушника затримали
Як зазначає Служба безпеки, разом з Нацполіцією вони "по гарячих слідах" встановили особи та місцеперебування мешканців Київщини, які влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Виявилося, що це група з шести місцевих мешканців віком від 17 до 21 року.
Викрики "Ахмат – сила" молодики записали на відео, а 26 лютого цей запис з’явився в телеграм-каналах. Сама ж вечірка відбулася днем раніше – у ніч на 25 лютого. Особи святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.
За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки,
– наголосили в СБУ.
Наразі фігуранту справи планують повідомити підозру за статтею про хуліганство зі застосуванням зброї. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування – як зазначили в СБУ, винним загрожує до 7 років ув'язнення.
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У мережі встановили особистість
- Видання "Антикор" написало, що, завдяки активістам із патріотичних організацій, вони встановили особу іменинника та місце, де зняли кадри. Виявилося, що порушником був 18-річний Герман Давид Борисович – син Бориса Германа, якого визнали винним в організації замаху на життя Аркадія Бабченка.
- У 2018 році батька порушника з відео засудили до 4,5 років за ґратами. Чоловік погодився співпрацювати зі слідством та повідомив, що замовником вбивства була "людина Путіна" В'ячеслав Пивоварник.
- Однак вже у 2019 році підприємець вийшов на волю, оскільки суд взяв до уваги аргументи Германа про поганий стан здоров'я.