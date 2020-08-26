У центрі Києва 25 серпня між представниками Національного корпусу та організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти – за життя" сталася сутичка зі стріляниною. Сторони звинувачують одна одну у провокуванні конфлікту.

Інцидент зі стріляниною трапився на бульварі Дружби у столиці 25 серпня. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів сам Ілля Кива.

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Позиція Киви та його організації

За словами нардепа, активісти Нацкорпусу та ветерани полку "Азов" здійснили "підлий напад" на членів його організації "Патріоти – за життя", аби "вбити, залякати, заткнути та зупинити".

Що кажуть у Нацкорпусі

Там кажуть, що це представники "силового загону" Киви зі зброєю напали на їхніх активістів, коли вони проходили повз готель "Дружба".

Вони мали купу зброї, але уже на самому старті зазнали ганебної поразки. У результаті свого недолугого "нападу" отримали п***ди, втекли і сховались,

– прокоментували у Нацкорпусі.

Жорін з "Азову" у телеграмі зазначив, що представники Киви втікали так швидко, що у процесі губили зброю, і навіть двох людей. Їх Нацкорпус затримав та передав правоохоронцям.

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Ще одна позиція

Джерело видання "Обозреватель" стверджує, що конфлікт узагалі виник через паркування автомобіля. На місці події правоохоронці не знайшли відстріляних гільз.