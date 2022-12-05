У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

5 грудня 2022, 13:14
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5 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу. Тому негайно прямуйте в укриття заради своєї безпеки.

Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході. Згодом червоними стали й інші регіони, зокрема столиця.

В яких областях лунає повітряна тривога

  • У Києві та Київській області,
  • У Полтавській області,
  • У Черкаській області,
  • У Харківській області,
  • У Кіровоградській області,
  • У Дніпропетровській області,
  • У Миколаївській області,
  • У Донецькій області,
  • У Житомирській області,
  • У Вінницькій області,
  • В Одеській області,
  • У Херсонській області,
  • У Запорізькій області.


Повітряна тривога в Україні / Карта

У Зеленського закликали прямувати в укриття

Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!
– написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємося".

А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про щонайменше 14 ТУ-95 у повітрі. Також зафіксовано повторні запуски ракет з акваторії Каспійського моря.

14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6 – 8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій,
– закликав Кім.

Окрім цього, також повідомляється про запуск 4-х ракет з акваторії Чорного моря.

Згодом Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.

Нова атака по Україні

Автор: Софія Ковнір