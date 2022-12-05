У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

5 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу. Тому негайно прямуйте в укриття заради своєї безпеки.

Спершу повітряну тривогу оголосили на Сході. Згодом червоними стали й інші регіони, зокрема столиця.

В яких областях лунає повітряна тривога

У Києві та Київській області,

У Полтавській області,

У Черкаській області,

У Харківській області,

У Кіровоградській області,

У Дніпропетровській області,

У Миколаївській області,

У Донецькій області,

У Житомирській області,

У Вінницькій області,

В Одеській області,

У Херсонській області,

У Запорізькій області.



Повітряна тривога в Україні / Карта

У Зеленського закликали прямувати в укриття

Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!

– написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємося".

А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про щонайменше 14 ТУ-95 у повітрі. Також зафіксовано повторні запуски ракет з акваторії Каспійського моря.

14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6 – 8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій,

– закликав Кім.

Окрім цього, також повідомляється про запуск 4-х ракет з акваторії Чорного моря.

Згодом Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі.

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