По всій Україні – тривога: є загроза атаки дронами й ракетами, працює ППО

6 червня 2023, 00:57
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Після півночі у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Мешканців закликаємо перейти до укриттів, адже ворог може завдати ракетного удару з Каспійського моря.

Зауважимо, що спочатку сирени завили у Київській області, а потім уже у самій столиці. Окрім можливого ракетного удару повідомляють також і про потенційну атаку дронами.

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Що відомо про повітряну тривогу

 
02:33 карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Сирени лунали вже по всій території України.02:31 ЗМІ повідомляють про вибухи на Харківщині, а через хвилину – на Дніпропетровщині.02:15 у Monitor зазначили, що попередньо російські ракети заходять у повітряний простір України.02:05 сирени виють на Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині.01:35 про повітряну тривогу попереджали також мешканців Донецької, Сумської та Одеської областей.01:32 сирени почали вити у Харківській, а через хвилину – у Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.01:01 у КМВА повідомили, що в області, на підступах до столиці, працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.00:54 сирени завили у Києві, а через кілька хвилин – Чернігівській області.00:53 моніторинговий канал Monitor повідомив, що попередньо зафіксовані пуски ракет Х-101/Х-555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Це означає, що невдовзі сирени витимуть по всій території України.00:47 моніторингові канали повідомили про те, що на Київщині пролунали вибухи.00:35 повітряну тривогу оголосили для мешканців Київської області.

Неспокійним був пізній вечір для мешканців Харкова. Ворог атакував його, ймовірно, ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

У Харкові прильоти у двох районах

  • Так, о 23:25 в Харківській області пролунала повітряна тривога. А через хвилину моніторинговий канал Monitor повідомив про пуски ракет С-300 з Бєлгородщини. Зауважимо, що дані про тип ракет попередні та потребують підтвердження.
  • Вже о 23:28 стало відомо, що у Харківській області та самому Харкові лунали вибухи. У поліції регіону закликали повідомляти про влучання, руйнування та поранення. Для цього слід телефонувати за номером 102.
  • Пізніше міський голова Ігор Терехов додав, що "Харків під ракетним ударом". Він зауважив, що у місті чули щонайменше кілька вибухів.
  • А вже о 23:59 глава ОВА Олег Синєгубов додав нових деталей. Він зауважив, що влучання зафіксували у Слобідському та Шевченківському районах. Що стосується постраждалих, то інформація не надходила на той момент.

 
Автор: Назарій Лазур