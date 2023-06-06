По всій Україні – тривога: є загроза атаки дронами й ракетами, працює ППО

Після півночі у Києві та низці областей України пролунала повітряна тривога. Мешканців закликаємо перейти до укриттів, адже ворог може завдати ракетного удару з Каспійського моря.

Зауважимо, що спочатку сирени завили у Київській області, а потім уже у самій столиці. Окрім можливого ракетного удару повідомляють також і про потенційну атаку дронами.

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Що відомо про повітряну тривогу

карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Сирени лунали вже по всій території України.ЗМІ повідомляють про вибухи на Харківщині, а через хвилину – на Дніпропетровщині.у Monitor зазначили, що попередньо російські ракети заходять у повітряний простір України.сирени виють на Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині та Вінниччині.про повітряну тривогу попереджали також мешканців Донецької, Сумської та Одеської областей.сирени почали вити у Харківській, а через хвилину – у Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях.у КМВА повідомили, що в області, на підступах до столиці, працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.сирени завили у Києві, а через кілька хвилин – Чернігівській області.моніторинговий канал Monitor повідомив, що попередньо зафіксовані пуски ракет Х-101/Х-555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Це означає, що невдовзі сирени витимуть по всій території України.моніторингові канали повідомили про те, що на Київщині пролунали вибухи.повітряну тривогу оголосили для мешканців Київської області.

Неспокійним був пізній вечір для мешканців Харкова. Ворог атакував його, ймовірно, ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

У Харкові прильоти у двох районах