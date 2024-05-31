У Києві після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію

Внаслідок ранкової атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Через це деякі кияни залишилися без світла.

У ДТЕК повідомили, що зранку 31 травня уламки ракет пошкодили столичні електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі міста.

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Енергетики почали повертати світло

Повідомляється, що енергетики ДТЕК почали повертати світло одразу, як тільки це дозволила безпекова ситуація.

О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами,

– повідомили у відомстві.

У ДТЕК додали, що без світла все ще залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. Електрику обіцяють повернути до кінця дня.

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У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Надзвичайники повністю загасили її близько 6-ї ранку.

Окрім трансформаторної підстанції, Внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.