У Києві після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію
Джерело:ДТЕК
Внаслідок ранкової атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Через це деякі кияни залишилися без світла.
У ДТЕК повідомили, що зранку 31 травня уламки ракет пошкодили столичні електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі міста.
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Енергетики почали повертати світло
Повідомляється, що енергетики ДТЕК почали повертати світло одразу, як тільки це дозволила безпекова ситуація.
О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами,
– повідомили у відомстві.
У ДТЕК додали, що без світла все ще залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. Електрику обіцяють повернути до кінця дня.
Детальніше про обстріл Києва 31 травня
У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Надзвичайники повністю загасили її близько 6-ї ранку.
Окрім трансформаторної підстанції, Внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
- Нагадаємо, що у Києві повітряну тривогу оголосили близько 5 ранку. Вибухи у столиці почули приблизно через 10 хвилин після того, як Повітряні сили попередили про швидкісну ціль.
- Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області Росії.
- Сили ППО зуміли збити ракету, однак уламки теж спричинили руйнування. Очевидці стверджують, що ворожа ракета летіла низько.