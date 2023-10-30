Гуляли під час комендантської: у Києві поліція виявила близько 100 осіб, що влаштували вечірку

У Шевченківському районі Києва у ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці виявили вечірку за участі майже 100 осіб. Ці люди веселилися, коли в українській столиці вже тривала комендантська година.

Серед затриманих осіб були також і неповнолітні. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві – Юлія Гірдвіліс.

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Що відомо про вечірку у комендантську годину

Гірдвіліс розповіла, що у ході нічного відпрацювання столиці правоохоронці Шевченківського управління поліції виявили у комендантську годину вечірку в одному з приміщень. Зокрема, третій поверх цієї будівлі студенти першого курсу одного з київських університетів орендували, аби організувати там відпочинок.

Працівники поліції доставили до Шевченківського управління поліції 97 осіб. З них 34 неповнолітніх, а 63 повнолітніх,

– сказала вона.

Начальниця відділу комунікацій зазначила, що правоохоронці склали адміністративні протоколи на організаторів вечірки за статтями про доведення неповнолітніх до стану сп'яніння і порушення правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Молоді люди влаштували вечірку під час комендантської години / Фото з місцевих телеграм-каналів

Гірдвіліс також сказала, що з батьками неповнолітніх провели профілактичну бесіду. Окрім того, поліція склала 4 протоколи за статтею про розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях та 14 постанов за аналогічною статтею.

Є два види документів, які працівник поліції має право оформити за адміністративне правопорушення – це постанова або протокол. Постановою порушника одразу притягують до відповідальності. Протокол лише фіксує порушення, а питання про винуватість чи невинуватість вирішує суд.

"Ці матеріали зареєстровані в журналі звернень громадян. Проводиться подальша перевірка і відпрацювання", – сказала начальниця відділу комунікацій.

Наостанок правоохоронниця зазначила, що ці гуляння студенти організували з нагоди так званої посвяти першокурсників у навчальний заклад. За її словами, ця вечірка – не вдалася.

За порушення комендантської можуть ввести штраф