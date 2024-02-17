У Києві та половині областей була тривога: у ЗСУ попереджали про загрозу балістики
В Україні вдень 17 лютого почала ширитися тривога. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Тривога почала ширитися країною о 11:58. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.
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В Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Відбій загрози застосування балістичного озброєння, У Запоріжжі пролунав вибух. Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях, У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворог балістичного озброєння. Через це почали оголошувати повітряну тривогу.
Відбій повітряної тривоги
– проінформували Повітряні сили.
– повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Тривога поширилися на Північ
В частині областей оголосили повітряну тривогу
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння,
У Запоріжжі пролунав вибух.
Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях,
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворог балістичного озброєння. Через це почали оголошувати повітряну тривогу.
Росія атакувала ракетами 16 лютого: що відомо
- Вдень 16 лютого Росія атакувала Україну ракетами. Спочатку Повітряні сили оголосили про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
- Згодом у ЗСУ також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
- Окупанти атакували Полтавську область. Так, о 14:58 у Кременчуку пролунали вибухи. Згодом у Кременчуцькому та Миргородському районах також чули звуки вибухів.