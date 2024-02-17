У Києві та половині областей була тривога: у ЗСУ попереджали про загрозу балістики

В Україні вдень 17 лютого почала ширитися тривога. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Тривога почала ширитися країною о 11:58. Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

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12:30, 17 лютого Відбій повітряної тривоги В Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Відбій загрози застосування балістичного озброєння,

– проінформували Повітряні сили. 12:09, 17 лютого У Запоріжжі пролунав вибух. Вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Залишайтеся в укриттях,

– повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 12:05, 17 лютого Тривога поширилися на Північ Через загрозу балістики тривога поширилася на Північ. Так, "червоними" стали Чернігівська, Київська, Житомирська, а також Черкаська області.

Мапа тривог станом на 12:05 17 лютого 2024 року 12:00, 17 лютого Станом на зараз повітряна тривога поширилася на: Київ,

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Донецьку,

Запорізьку,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Вінницьку області.

Мапа тривог на 12:00 17 лютого 2024 року 11:58, 17 лютого В частині областей оголосили повітряну тривогу У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворог балістичного озброєння. Через це почали оголошувати повітряну тривогу.

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